Turnaj proběhne od 19. do 21. srpna 2021. Letošního ročníku se kromě domácího celku HBC Ronal Jičín zúčastní účastník nejvyšší polské soutěže, SPR Chrobry Glogów, slovenský extraligový celek MŠK Považská Bystrica a tým německé saské ligy ESV Lokomotive Pirna.

HRACÍ PROGRAM ZEPOS CUPU 2021

Čtvrtek 19. 8. 2021

19:00 HBC Ronal Jičín - MŠK Považská Bystrica

Pátek 20. 8. 2021

17:00 MŠK Považská Bystrica - KS SPR Chrobry Glogów

19:00 Lokomotive Pirna - HBC Ronal Jičín

Sobota 21. 8. 2021

10:00 KS SPR Chrobry Glogów - Lokomotive Pirna

14:30 Lokomotive Pirna - MŠK Považská Bystrica

16:15 HBC Ronal Jičín - KS SPR Chrobry Glogów

18:00 Vyhlášení výsledků

Podmínky vstupu diváků do sportovní haly

Diváci budou mít vstup do sportovní haly na jednotlivá utkání Zepos Cup 2021 umožněn, avšak za podmínek dodržení aktuálních vládních opatření proti onemocnění Covid 19.

U vstupu do sportovní haly se budou muset diváci prokázat potvrzením splňujícím jednu z následujících podmínek:

Ø osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

Ø osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

Ø osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;

Ø osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Ø všichni diváci musí mít zakryté dýchací cesty (nos, ústa) respirátorem nebo obdobným prostředkem naplňujících minimálně všechny aktuální podmínky (např. FFP2, KN 95)