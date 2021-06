Osmnáctý ročník proběhl v prostorách obřadní síně radnice. Ceny předával starosta města Hořice Aleš Svoboda a předseda sportovní komise Karel Křovina.

OCENĚNÍ SPORTOVCI:

JEDNOTLIVCI – MLÁDEŽ

Jan Rücker (orientační běh, TJ Jiskra Hořice)

Jeden z lídrů hořického oddílu orientačního běhu. Ve své kategorii patří k republikové špičce. Závodní sezona byla v roce 2020 vlivem pandemie velice krátká. Oficiální celostátní závody probíhaly pouze na podzim. Zrušeny byly veškeré mezinárodní akce (např. ME dorostu). Jan Rücker startoval na závodech mistrovství ČR – sprint, klasická trať, krátká trať, závod ve štafetách.



JEDNOTLIVCI - DOSPĚLÍ

Václav Šmatolán ml. (jezdectví, JK Šmaspol Hořice)

Od deseti let závodní jezdec na koni, který v loňském roce dosáhl výborných výsledků. Mimo jiné se ve Svobodě nad Úpou na koni Rusalka stal mistrem kraje. A uspěl dokonce i za hranicemi České republiky, když v polském Zhořelci ovládl Pohár primátora.



KOLEKTIV

Fotbalisté TJ Jiskra Hořice (starší žáci)

Tým stabilně patří k nejúspěšnějším v kraji. V minulém ročníku mu epidemie a následné přerušení soutěží neumožnilo pokusit se o vítězství v krajském přeboru (ještě v kategorii mladších žáků). V době přerušení soutěží tým figuroval na prvním místě krajského přeboru. V novém ročníku, již v kategorii starších žáků, v konkurenci s mužstvy, kde je většina hráčů o rok starší, dosahují velmi dobrých výsledků a patří do horní poloviny tabulky nejvyšší krajské soutěže. Mužstvo pod vedením Aleše Vávry, Pavla Procházky a vedoucího mužstva Pavla Kroise je příslibem pro budoucnost hořické kopané.

Florbalisté FBK BULLDOGS Hořice (starší žáci)

Vstoupili do soutěže jako nováčci v posledním sedmém výkonnostním koši. Po úvodních porážkách se semkli, začali bojovat a postupně se výbornými výkony propracovali až do druhého výkonnostního koše. Případný postup do nejlepšího koše jim zhatilo přerušení soutěže v době přísných covidových opatření. Celková sezonní bilance - 17 vítězství, 1 remíza, 3 prohry.



TRENÉR

Ing. Marek Macák (fotbal, TJ Jiskra Hořice)

V současné době trenér starší přípravky v krajském přeboru. Svým svěřencům se věnuje od jejich prvních sportovních krůčků. Nad rámec pravidelných tréninků a mistrovských utkání se s kolegy dětem věnuje i v podobě pořádání několikadenních soustředění. Za svůj přístup a výsledky byl v loňském roce oceněn na Galavečeru krajského fotbalového svazu jako nejlepší trenér mládeže v kraji.



OSOBNOST

Milada Bártová (volejbal)

Dlouhodobě aktivně hrála za oddíl žen TJ Jiskra Hořice, kde dosáhla úspěchů v krajských soutěžích. Dále také aktivně hrála národní házenou za ostroměřský oddíl, byla členkou lyžařského oddílu Spartak Hradec Králové, je členkou Sokola a aktivní pohyb je jí blízký doposud. Po skončení aktivní kariéry se automaticky začala věnovat mládeži. Díky jejím trenérským schopnostem, přirozené autoritě a kamarádskému přístupu k dětem i mladším kolegům dokázala navýšit mládežnický kádr i zpropagovat volejbalový sport ve městě. Doposud je zodpovědná za administrativní úkony oddílu, je členkou revizní komise Unie sportu Jičínska a aktivně se také zapojuje do veřejného života.

Mgr. Milan Jung st. (florbal)

Zakladatel florbalového oddílu v Hořicích. Celý svůj život zasvětil sportu. Nejdříve hokeji, který hrával v Pardubicích, a později právě florbalu. Díky němu a spolupráci se spolkem TJ Jiskra Hořice tu v roce 1998 vznikl první florbalový oddíl FBK Hořice. Po celých 18 let byl jeho předsedou, hráčem a trenérem, který k tomuto sportu přivedl spoustu talentů. Aktuálně je spolek od roku 2016 samostatným subjektem.



MEDAILE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ HOŘICKÉHO SPORTU

Aleš Pour (fotbal, TJ Jiskra Hořice)

Dlouholetý aktivní člen fotbalového A mužstva TJ Jiskra Hořice působícího v krajských soutěžích. Stabilně patřil k nejlepším hráčům mužstva. Mimo aktivní činnost se řadu let stará o fotbalový stadion jako správce. Svým poctivým a zodpovědným přístupem se zasloužil o to, že hořické fotbalové hřiště patřilo mezi nejlepší v kraji, a to i v porovnání se stadiony, kde se hrají vyšší soutěže. Nyní, po rekonstrukci hlavního hřiště, na které se i odborně podílel, není pochyb o tom, že je zdejší hrací plocha nejlepší v celém kraji a jedna z nejlepších v celé republice. (dp)