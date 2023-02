Sokoli byli děraví jak ementál. Pražský USK jim v úvodu nadstavby nadělil stovku

Hradec nezvládl dva úvodní duely nadstavby, navíc oba v domácím prostředí. Společným jmenovatelem neúspěchu byla tragická obrana. Východočeši inkasovali poprvé 106 a podruhé 97 bodů. Cesta k vítězství vede jedině přes rapidně zlepšenou obrannou hru celého týmu. Ani na útočné polovině to nebyl žádný zázrak, ale ono to jde jedno s druhým.

Další domácí krach! Hradec je v těžké krizi, barážová hrozba se stále zvětšuje

V polovině loňského listopadu dokázali Sokoli na Slavii zvítězit (87:81), Sešívaní však nyní přivedli do týmu dvě americké posily, takže budou těžkým protivníkem. „Jdeme do boje s tím, že chceme hlavně vyhrát,“ hlásí přesto hradecký rozehrávač Tomáš Dvořák. „Teď už musíme skoro každý zápas vyhrát, ve skupině A2 potřebujeme sbírat vítězství. Budeme se o to prát. Věřím, že při dobré konstelaci jsme schopni brát výhru,“ přál by si trenér Lubomír Peterka.