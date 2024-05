Úspěšné vykročení jičínských judistů v první lize. Čeřovský pouze vítězil

Uplynulou sobotu se ve Sportovní hale TJ Ostrava uskutečnilo 1. kolo prvoligového ročníku 2024 skupiny B v judu. Jičínští judisté se na ostravském tatami představili v soutěži družstev pod vedením trenérů Milana Letošníka a Luďka Vaníčka v následující sestavě: do 60 kg Vojtěch Ježek, do 66 kg Matěj Hyka, připraven byl dorostenec Štěpán Lánský, do 73 kg František Egrt, do 81 kg Tadeáš Čeřovský, do 90 kg Petr Matějka a nad 90 kg Jakub Krejčík.

Na archivním snímku jičínský judista Petr Matějka vpravo. | Foto: archiv