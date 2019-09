Důležitá byla hlavně prostřední část hry, kdy Východočešky skórovaly hned třikrát. Jednou brankou v utkání také pomohla Marcela Urbanová, jenž tým posílila před novou sezonou a zároveň je i hrající trenérkou Jičína.

Začala nová extraligová sezona, jak se vám v Jičíně zatím líbí?

Na konci loňské sezony jsem obdržela několik nabídek vrátit se do extraligových týmů. Nechala jsem si nějakou dobu na rozmyšlenou, během které jsem si chtěla odpočinout od florbalu. Nejsem typ člověka který dlouho vydrží odpočívat nebo být na jednom místě, takže po pár dnech jsem přemýšlela nad nabídkami, které ležely na stole a rozhodla jsem se pro Jičín. Hlavním faktorem bylo, že jsem většinu holek znala, buď jsem se s nimi potkala na hřišti nebo jsem je trénovala.

Jičín hrál v posledních letech play off, ale týmu se po odchodu zkušených hráček Žůrkové a Jarolímové nevěří, jak to vidíte vy?

Od prvních tréninků se mi líbí celkové nasazení týmu. Myslím si, že jsme všechny na stejné vlně a my budeme koukat pouze do budoucna. Odešly sice dvě ostřílené hráčky, ale my se teď budeme snažit do týmu zakomponovat mladé a šikovné juniorky.

Jak vnímáte spolupráci s hráčkami s reprezentační minulostí (Kosová, Paulovičová, Bachmaierová, Kuchařová)?

S Kosákem a Lůcou Paulovičovou to bude navázání na staronovou spolupráci z našeho bývalého společného působení a Bachy s Kuchnou znám pouze z pozice protihráček, ale to není problém.

Jičín má vyhlášené fanoušky.

My letos budeme na každém domácím zápase potřebovat toho rozdílového šestého hráče, což se potvrdilo proti Liberci, takže doufám, že nás budou dále podporovat. (fbk)