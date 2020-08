Ultrapackej vytrvalec míří jak raketa na Vsetín a od cílové pásky ho dělí už jen hodiny.

Nejdelší ultracyklistický závod v Evropě: Race around Czechia & Slovakia (RACAS).Aktuálně má za sebou Daniel Polman z Nové Paky českou část, kterou se mu podařilo objet pod neuvěřitelných 100 hodin. ČR: čas: 99hodin a 50 minutvzdálenost: 1950kmPokračuje | Foto: Deník / Iva Kovářová

Dříč Daniel Polman jede na plný plny nebo spíš na plný pedál, do Vsetína, cíle největšího evropského utracyklistického závodu by měl dorazit nečekaně už dnes odpoledne. Všechno se zvrhlo během noci. „Noc byla výživná. Uvidíme, v kolik dojedeme, ale do 16.15 to stihneme určitě,“ informuje nás doprovodný tým UPRT.