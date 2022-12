Repre? Jsem ráda za zkušenosti. Budu se snažit o účast na ME, říká Zeithammerová

„Moc mě mrzí, že jsme doma ještě nevyhráli. Poslední zápas s Pardubicemi byl propadák a já se za to stydím. Prohrát o 40 bodů, to jsme nezvládli,“ mrzí hradeckého kouče Lubomíra Peterku.

Měsíční zápasová pauza končí. Lvice nastoupí proti silným Žabinám i s posilou

„Měla by to být pro nás probouzející facka, abychom začali makat tak, jak je zapotřebí. Ač budeme i proti Ostravě na domácím hřišti, tak zápas nebude jednoduchý. Musíme se však snažit, aby to byla výhra,“ nabádá pivot Sokolů Vojtěch Kalný.