Hořice - Závody 300 zatáček Gustava Havla: Jeden z favoritů na prvenství Marek Červený už se do Hořic těší.

Marek Červený při závodech v Hořicích. | Foto: Daniel Rais

Bydlí jen pár kilometrů od trati a o víkendu se zde postaví na start závodu s bohatou tradicí. V sobotu v Hořicích odstartuje již pětapadesátý ročník 300 zatáček Gustava Havla. A motocyklový závodník MAREK ČERVENÝ, který se naposledy představil v Irsku, bude na oblíbeném přírodním okruhu opět žhavým kandidátem na nejvyšší příčky. A to v obou nejsilnějších kategoriích. Znovu ho totiž uvidíme jak ve třídě do 600, tak nad 600 ccm.

„Motocykly jsou připraveny fantasticky. Teď je to jen o tom, jak si to srovnám v hlavě a co předvedu. Moc se na to těším," říká Červený.

Kolik jste v letošní sezoně už absolvoval závodů?

Jestli se nepletu, tak máme za sebou Jarní cenu Brna, Hengelo (Holandsko) a North West 200 (Irsko).

Jak jste se svými výkony spokojený?

Dalo se by se říci, že výsledkově jsem zatím spokojený. Nejvíc je samozřejmě člověk rád, když vyhrává, ale vstoupili jsme do třídy, která je mnohem složitější než Supersport. V Brně jsme zajeli dobré výsledky, v Hengelu z toho bylo čtvrté a třetí místo. Zatím to hodnotím pozitivně.

Můžete specifikovat, do jaké třídy jste vstoupil?

Jedná se o kategorii 1000, což je nejsilnější kategorie, kde jezdí motocykly o obsahu 1000. Na North Westu jsem jel poprvé na velké motorce, takže v té nejsilnější kategorii. Tam se to letos víceméně sešlo, že jak u nás, tak i venku je asi největší obsazenost těmi rychlými jezdci. Úroveň je vysoká.

Je pro vás přechod do nejvyšší třídy složitý?

Samozřejmě je to jiné. Závodil jsem na motocyklu o obsahu 1000, ale v roce 2012. Za tu dobu motocykly prodělaly neuvěřitelné změny, co se týče výkonu, podvozku i celé konstrukce. Oproti Supersportu je to daleko silnější, agresivnější motorka s větší váhou. Je to přechod na vyšší rychlosti, jiné brzdné body, maximální rychlost je řádově o 40 – 50 km/h vyšší než u Supersportu. Odlišnost je značná a je třeba se s tím naučit zacházet. Člověk musí opravdu více používat hlavu, aby pak neskončil nějak špatně.

V minulé sezoně jste vyhrál, co se dalo. Jaké jsou cíle pro tu letošní?

Říkám to každý rok. Samozřejmě budeme rádi za každý dobrý výsledek. Nerad hlásím nějaké nesmyslné vyhlídky a očekávání. Budu určitě rád, když v první sezoně potrápím kluky trochu vepředu, což se zatím daří. Doufám tedy, že to bude pokračovat ve stejných kolejích a pomalu se nám závody podaří i vyhrávat.

Pojďme k hořickým zatáčkám. Co od letošního ročníku očekáváte?

Musíme být při zemi. Pořád je to motocykl, který má jenom dvě kola, takže se může stát cokoliv. Tím myslím technickou závadu nebo nějaký problém z mojí strany jako jezdce. Samozřejmě bychom se chtěli ucházet o nějaké přední pozice. Nebudu říkat přímo i vítězství, protože jak už jsem zmínil, může se tam přihodit spousta věcí, prvenství není samozřejmostí. Budeme však dělat maximum. Motocykl máme připravený fantasticky s perfektním výkonem, takže je to jenom o tom, jak si to srovnám v hlavě a co předvedu. To se odvíjí také od počasí, jaké o víkendu bude. Zatím to dle předpovědí vypadá dobře. Příznivé klima by pomohlo jak nám, tak i divákům. Přeji si, aby bylo hezky a všichni jsme si to užili.

Kde mezi jezdci vidíte největší konkurenci?

Abych řekl pravdu, tak jsem ještě finálovou podobu startovní listiny nestudoval, takže ani nemám v hlavě jména. Nevím, jestli se někdo odhlásil, konkrétní jezdce tedy nemám. Vždycky zde ale dokážou jet rychle čeští kluci. Uvidíme, kdo ze zahraničních jezdců skutečně přijede, a kdo odstartuje v nejsilnější třídě. Je tam „Didi" Grams, který jede výborně. Kamil Holán má novou motorku, tudíž by mohl jet také zajímavě. Je nás tam ale určitě dost, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně se moc těším.

Ve které třídě se osobně cítíte lépe?

Já už se teď snažím orientovat hlavně na přechod na novou litrovou motorku, takže se víceméně všechny moje myšlenky a snahy z 99 procent upírají k litrové motorce. Tam totiž vidím budoucnost a zde teď chvíli chci být. Na šestistovce jsme už nějaké výsledky najezdili, pro mě je tedy stoprocentní priorita nejvyšší kategorie 1000.

Nemohu se nezeptat na traťový rekord z minulého roku. Dá se podle vás vylepšit? Myslíte na to?

Vylepšit se to určitě dá, ale jestli to budu já nebo někdo jiný, tak na to vůbec nemyslím. Všechno jde dopředu, takže věřím tomu, že i v tomto ohledu se samozřejmě zrychlit dá. Několikrát se to už potvrdilo. A jestli se to někomu povede, tak to opět bude perfektní pro diváky a pro nás, kteří to máme rádi.

Co byste před závody v Hořicích vzkázal fanouškům?

Určitě budu rád, když přijdou lidi, kteří mají zdejší závody rádi a zafandí. Já se budu snažit udělat maximum pro to, aby odcházeli s dobrým pocitem a zažili závody, o kterých se bude dlouho mluvit.