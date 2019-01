Jičín - Házenkáři Jičína odehráli přípravný turnaj na druhou polovinu extraligy. V Považské Bystrici skončili na třetím místě.

Ilustrační fotografie. | Foto: Josef Hlaváček

Už příští pátek vstoupí Ronal na palubovce Hranic do druhé poloviny sezony. V uplynulých dnech se v rámci přípravy zúčastnil tradičního turnaje na Slovensku.

Tam odehrál tři utkání, se dvěma slovenskými celky a extraligovou Kopřivnicí. V prvním utkání dokázal Jičín jasně přehrát tým Nových Zámků, když vyhrál o devět branek 34:25. Poté se střetl s domácím týmem Považské Bystrice a duel skončil nerozhodně 33:33.

O první místo na turnaji si to rozdali Východočeši s Kopřivnicí a v brzkém ranním čase ji podlehli 24:27. Ze Slovenska si tým trenéra Petra Mašáta odvezl třetí místo. Jičínský lodivod byl spokojený především s úvodními dvěma zápasy. „První den jsme odehráli dva kvalitní zápasy. Proti Kopřivnici se hrálo brzy ráno, navíc po náročném programu, takže to bylo takové unavené,“ hodnotil Mašát.

Turnaj tedy splnil, co jste od něj očekával?

Určitě ano. První dvě utkání měla slušné parametry. Navíc s klíčových hráčů se kromě Bíška nikdo nezranil. Pro nás to byla taková rozcvička po pauze, protože jsme po Novém roce nemohli trénovat v Jičíně v hale, kde se upravovala palubovka.

Do turnaje zasáhl Ondřej Šulc, který ještě po Vánocích doléčoval zranění. Je už stoprocentně v pořádku?

Ještě tam nějaké limity má, ale musím říct, že mě příjemně překvapil. Ty dvě utkání odehrál v dobré kondici, hrál v útoku i obraně, což je jedině dobře. S Martinem Kovaříkem a Davidem Krahulcem se starali o naše branky, dobře hrál i na pivotu Martin Miľko.

Vy jste na Slovensku dali i šanci dorostencům, mají potenciál se dostat až do prvního týmu?

Myslím, že pro všechny tři (Thorovský, Knittl, Šachl) to byla velká zkušenost. Bral jsem je, protože jsou to kluci, na kterých v budoucnu může stát jičínská házená. Navíc všichni tři s námi během týdne trénují, což byla kvůli nacvičeným věcem výhoda i na turnaji.

Filip Veverka byl vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje.

Hned první zápas se nám proti Novým Zámkům vydařil a Filip s celou obranou dominovali. A i v druhém utkání s domácím týmem nás několikrát podržel.

Hned příští pátek (25. ledna) odehrajete první extraligové utkání po pauze na palubovce trápících se Hranic.

Bude to velmi důležité a těžké utkání. Jestli chce soupeř pomýšlet na postup do play off měl by bodovat, takže to bude složité. Navíc nám bude bohužel chybět Martin Kovařík, který v posledním předvánočním utkání na Dukle dostal červenou kartu a stopku na dvě utkání, z čehož jsem byl velmi rozhořčen, protože si myslím, že za horší zákroky se často netrestá.

Právě probíhá mistrovství světa v házené, sledujete ho?

Určitě se rád podívám. Je zajímavé vidět týmy z celého světa a ne jen z Evropy. Například Japonci, kde bude olympiáda, velmi mile překvapili. Navíc se dá i z hry nejlepších týmů světa něco načerpat.