Nejen hradecké město, ale i okolí o uplynulém víkendu žilo špičkovým triatlonem. Tomu i odpovídala parádní atmosféra. Takovou jen málokdo očekával, především při nedělním závodu elitních borců. „Byla opravdu elektrizující,“ říká hlavní organizátor akce Roman Šinkovský. Právě tenhle sportovní nadšenec dokázal Ironman do krajské metropole dostat.

close info Zdroj: archiv organizátorů zoom_in Roman Šinkovský, ředitel hradeckého Ironmanu.„Máme reakce od lidí z celého světa, že takovouto atmosféru na jiných závodech nezažili. Srovnávají to jen s nejikoničtějším evropským závodem v Rothu, který je vyhlášen svojí atmosférou. Po této stránce mě to obrovsky překvapilo, protože všichni víme, jak Hradec umí být ospalý a jak vlažně obyvatelé přijímají, co se tady děje. Řekl bych, že to bylo dáno tím, že se tu sjela mezinárodní komunita, která tomu dala úplně jiný nádech a Hradečáci se tím nechali nakazit. Zpětné vazby občanů, kteří se akce zúčastnili, jsou fantastické,“ pochvaluje si Šinkovský.

Vedle fantastické návštěvnosti nechyběli ani špičkový závodníci a k vidění byly i kvalitní výkony. „Ukázalo se, že to je akce, která má světové parametry po všech stránkách a ne nadarmo je to lákadlo pro všechny sportovce po celém světě. Myslím si, že tak velkou akci na tak velké ploše a v takovémto rozsahu Hradec nikdy nezažil. I bývalí primátoři, kteří zažili kdeco, skládali poklonu, že něco takového Hradec opravdu ještě nikdy nezažil. Jedna věc je uspořádat obrovský koncert třeba v uzavřeném parku 360, ale města se to kromě jedné části vůbec nedotkne. Něco úplně jiného je zavřít město, aby si lidé užili bezmotorové zóny. Veškeré náplavky a mosty byly obsypané. Účast byla obrovská. Po sportovní a společenské stránce se domnívám, že to bylo úplně skvělé,“ je přesvědčen šéf prvního českého Ironmana.

Ironman Hradec Králové | Video: pořadatelé

Každému musí být jasné, že uspořádat takovouto monstrózní akci nebylo zrovna dvakrát jednoduché. „Po organizační stránce to odpovídá reakcím, jak velká akce to byla. Tým dostal obrovskou lekci, zkušenost, protože v České republice takovouto akci nikdo nikdy neuměl zorganizovat. Přestože se o to snažily různé skupiny, nikdy se to nepodařilo. A my víme proč. Protože organizace je tak obrovsky náročná, že to zasáhne všechny části města. Ať už to je městská hromadná doprava, regulérní doprava či jednotlivé složky IZS. Ale na to, že to byl první ročník a tým neměl ty zkušenosti, tak si myslím, že to dopadlo nadstandardně dobře,“ oceňuje Šinkovský práci celého pořadatelského štábu.