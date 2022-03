Házenkářské derby pro Náchod. Černého Petra si po šlágru převzali Dvoráci

A návrat z tripu to byl veselý. Svěřenci trenéra Petra Šulce na Moravě zvítězili rozdílem jediné trefy 30:29 a v tabulce se vzdálili jak svému poslednímu soupeři, tak i rivalovi ze Dvora Králové nad Labem. Právě měření sil dvou východočeských klubů nejspíš ve zbytku sezony rozhodne o druhém sestupujícím týmu do druhé ligy.

I. liga mužů, 14. kolo

Házená Hustopeče – TJ Náchod 29:30 (15:13)

Fakta – branky: Kachlík 7, T. Zima 6/3, Krošík, Horký a Zeman 3, D. Semerád, E. Semerád a Jankovič 2, F. Havlík 1 – J. Pavlík 8, R. Cvejn 8/1, Štajnrt 7, Hrachový 4, P. Černý, Klouček a Fišer 1. Rozhodčí: Pluhař, Suchánek. Vyloučení: 5:2. ŽK: 1:1.

logo TJ NáchodZdroj: archiv DeníkuÚvodní minuty se pro Východočechy vyvíjely naprosto ideálně. Náchod několikrát vedl, soupeř vždy srovnal, až na konci první třetiny úvodního poločasu dokázali hosté odskočit do tříbrankového náskoku, na čemž měli největší podíl Cvejn, Štajnrt a Pavlík.

Velká škoda, že za stavu 7:10 dovolil tým domácím během chvilky skóre vyrovnat. Na to trenér Šulc reagoval oddychovým časem, přesto šli Moravané záhy poprvé v zápase do vedení a do přestávky si nesli dokonce dvoubrankový náskok.

Brzy po pauze sice domácí odskočili do stavu 16:13, střelecky aktivní Štajnrt s Cvejnem ale brzy skóre vyrovnali a po ráně Pavlíka ze 41. minuty už se misky vah zase začaly překlápět na tu správnou stranu.

První zvrat přišel dvanáct minut před sirénou. Domácí čtyřmi trefami otočili skóre na 28:25 a s bodovými vyhlídkami Náchoda to nevypadalo vůbec dobře. Cvejn s Pavlíkem však přispěchali s rychlou odpovědí, a když se půl minuty před koncem prosadil Hrachový, znamenala jeho trefa vítěznou pečeť.

V titul už jsem nevěřil, přiznal jičínský Kollman, jenž kariéru končí na vrcholu

Šulcovi svěřenci zvládli enormně dramatickou partii a v tabulce si v záchranářských bojích výrazně polepšili. Do konce sezony jim zbývá odehrát ještě šest utkání, tři doma (Zlín, Chodov, Vršovice) a stejný počet v halách soupeřů (Vsetín, Jičín B, Strakonice).

Program 17. kola (26. - 27. března) – sobota 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Velká Bystřice, Strakonice – Hustopeče. Neděle 13.00: Vsetín – Náchod. 16.00: Zlín – Bystřice pod Hostýnem. 17.00: Jičín B – Litovel, Chodov – Vršovice.

Aktuální tabulka I. ligy



1. Tatran Litovel 16 14 0 2 520:406 28

2. HBC JVP Strakonice 1921 15 12 2 1 463:377 26

3. Handball PSG Zlín 16 11 1 4 476:410 23

4. Klub házené Vsetín 16 10 0 6 497:444 20

5. Házená Velká Bystřice 16 7 1 8 452:442 15

6. Sokol Vršovice 16 6 3 7 406:421 15

7. HBC Ronal Jičín B 16 6 2 8 453:456 14

8. HK Bystřice pod Hostýnem 16 6 1 9 464:478 13

9. TJ JM Chodov 16 6 1 9 422:454 13

10. TJ Náchod 16 5 0 11 417:482 10

11. I.HK Dvůr Králové n. L. 15 4 0 11 351:447 8

12. Házená Hustopeče 16 2 1 13 424:528 5