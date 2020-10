Thorovský se nejvíce předvedl v utkání na palubovce Nového Veselí, kde vstřelil hned šest branek, Jičín je i díky jeho gólům na vynikajícím čtvrtém místě tabulky. „Jsem rád, že mi trenér dává prostor, každá minuta v takových zápasech je pro mě skvělá,“ říká osmnáctiletý talent.

Šimone, vy nenastupujete pouze z A-tým, ale i za rezervu v první lize a za starší dorost, jak vše stíháte?

Skloubit tyto tři soutěže není samozřejmě jednoduché, ale společně s trenéry se snažíme to vždy co nejlépe zkombinovat. Zásadní je i podpora rodičů, kteří mě maximálně podporují a snaží se mi připravit co nejlepší podmínky. Díky tomu se mi to zatím daří zvládat.

Co je vaším hnacím motorem?

Ten není těžké pojmenovat, házená je sport, který hraji od svých pěti let a na každý zápas jsem se vždy těšil jako na odměnu za tréninky. To, že mám nyní možnost nastupovat v extralize za tým, ve kterém jsem vyrůstal a s hráči, které jsem dříve pouze sledoval, je vlastně splnění mých snů od žákovských let. Takže o motivaci mám jednoznačně postaráno.

Od trenéra Mašáta dostáváte důvěru, jak moc si toho ceníte?

Důvěra trenéra mě samozřejmě těší. Každému se hraje mnohem lépe, když ji od kouče cítí, platí to i u mě. Musím říct, že jsem před sezonou nečekal, že bych tolik prostoru ve své premiérové sezoně za A-tým mohl dostat a jsem rád, že mi trenér věří, protože každá minuta v takovýchto zápasech mě může dál rozvíjet.

Vy mu ji splácíte dobrými výkony, když se vám střelecky daří.

To musí říct trenér, jestli je s mými výkony spokojeny, já jsem rád za šanci. Máme výbornou partu v kabině a já se cítím skvěle. Moje góly jsou výsledkem snažení celého týmu. Kluci mi připravují skvělé šance. Házená je týmový sport, proto jsem rád, když můžu svými výkony pomoci týmu k dobrým výsledkům. Hodně si vážím velké podpory od Zdeňka Kubíka, který mi předává svoje zkušenosti.

Jak hodnotíte vstup týmu do letošní sezony?

Určitě kladně. Já myslím, že se nám povedl. Ztratili jsme body pouze v Karviné, kde jsme smolně prohráli. Pak jsme ještě doma remizovali s Duklou, která by se postupně měla zlepšovat. Jinak se nám výsledkově dařilo skvěle.