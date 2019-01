Nová Paka – 3. kolo Východočeské divize smíšených tenisových družstev dospělých mělo na programu souboj prvních dvou celků průběžné tabulky – Tenis Nová Paka proti TK Ústí nad Orlicí.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Ticháček

První bod domácím přinesla ženská jednička Petra Hynková, která neměla se svou soupeřkou Šárkou Bezdíčkovou slitování a vyprovodila ji z kurtu po výsledku 6:1 a 6:1. Druhý bod přidal Lukáš Jebavý po výhře nad Markem Chlupem 6:4 a 7:5, když dokázal ve druhé sadě zabojovat a zvrátit průběžně nepříznivé stavy 1:4 a 3:5.



Souboje dvojek přinesly dramata, která přidělila každému týmu po jednom bodu. Veronika Buřičová se protrápila zdravotními problémy se zápěstím k třísetové výhře 6:3, 4:6 a 7:5 nad Nikolou Ondráčkovou. Ačkoliv si Verča udržovala v rozhodující sadě průběžné vedení, vyvrcholení zápasu bylo jen pro silné povahy. Za stavu 4:5 a 15:40 čekalo domácí hráčku druhé podání. Ta však udržela nervy, oba mečboly odvrátila a naopak ve dvanácté hře proměnila hned první šanci k ukončení zápasu.



To Patrik Matouš v zápase proti Martinu Lipenskému potřebné štěstí neměl. Při prohře 4:6, 6:3 a 3:6 rozhodlo zejména zaváhání v úvodu obou prohraných setů, které se mu poté již nepodařilo zvrátit. Důležitý třetí bod přinesl v poklidném utkání Jakub Krause, který porazil Jiřího Konývku dvakrát 6:4.



Další drama se odehrálo na kurtu číslo jedna, kde se konala více než tříhodinová bitva mezi Janem Šmidrkalem a Jiřím Hipským. Výsledek 3:6, 7:6 a 6:7 přinesl bojovný výkon domácího hráče, který však nedotáhl slibné vedení 5:2 v rozhodující sadě. Honza naopak zaslouží pochvalu za to, že nevzdal nepříznivě se vyvíjející průběh tiebreaku, když za stavu 3:6 odvrátil tři mečboly a naopak si sám vypracoval několik šancí zápas ukončit.



Skvělé momenty na obou stranách se střídaly s lacinými chybami. K vidění byly křeče do nohou domácího hráče a čtvero střídání stran. Konečný výsledek 12:14 patří určitě k nejdelším zkráceným hrám, které byly na novopackých kurtech k vidění. Rozhodující bod získala dvojice Jebavý – Matouš po výhře 6:1 a 6:4 nad párem Chlup – Lipenský. Ženský debl Hynková – Buřičová si situaci zbytečně zkomplikoval, když zápas proti soupeřkám Bezdíčkovou s Ondráčkovou nedotáhl za stavu 6:1 a 5:2 k vítězství a naopak po zvratu ve vývoji musel odvracet nepříznivý stav 5:6 a 15:30. Tiebreak byl pak již v režii domácích hráček. V posledním zápase nastoupila na domácí straně společně s Krausem jilemnická legenda, Roman Jebavý starší, který poslední mistrovské utkání sehrál v roce 2006 právě proti Nové Pace a zápas pro něj tehdy skončil zraněním kolenních vazů. Roman se v zápase proti dvojici Konývka – Hipský rozhodně neztratil, domácí přesto prohráli dvakrát 4:6.



Utkání dospělo ke konečnému výsledku 6:3 pro Novou Paku, který znamená průběžné vedení v tabulce soutěže. V příštím kole čeká novopacké tenisty zápas v Žamberku proti místnímu TOSK. ⋌(jb)