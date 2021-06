Uplynulý víkend přinesl zahájení mistrovských zápasů smíšených tenisových družstev.

Lukáš Jebavý přispěl dvěma body k výhře nad Hořicemi. | Foto: Tenis Nová Paka

Soutěže jsou stejně jako v loňské sezóně vlivem epidemiologické situace zkráceny na tři kola, kdy úvodní dějství rozdělí účastníky do pavouků pro vítěze a poražené. Áčko dospělých, které se díky absenci konkurenceschopných žen dobrovolně vzdalo účasti v Královéhradeckém krajském přeboru, přivítalo v sobotu v rámci KH krajské soutěže I. třídy A v okresním derby TC Hořice. Předzápasové předpoklady byly potvrzeny, když domácí muži nedali svým sokům šanci a naopak děvčata na své rivalky nestačila. Pod celkovou výhru 6:3 se svými body podepsali Lukáš Jebavý, Jiří Bartoš, Jan Šmidrkal, Tomáš Nádvorník a debly Jebavý – Bartoš a Šmidrkal – Milan Stránský. Premiéru za áčko si odbyli Nádvorník a dorostenky Tereza Kyselová a Martina Ticháčková. Od půl jedné pak sehrálo svůj zápas Královéhradecké krajské soutěže I. třídy A starší žactvo proti LTC Nový Bydžov. I tento zápas dopadl k domácí spokojenosti, když mladí hráči docílili hladké výhry 8:1. Pěkný výkon předvedly obě jedničky Jan Řehořek, který vyhrál hladce, a Tereza Tegelová, jež po jednoznačném průběhu úvodní sady dokázala zvládnout nervy drásající koncovku té druhé. Další body získali Petr Polák, Marek Šulc, který otočil nepříznivě se vyvíjející první set ze stavu 2:5 na 7:5, aby si druhou sadu již pohlídal. Svým výkonem potěšil i ve své premiéře v žákovských soutěžích Petr Dlabola mladší. Na soupeřku naopak nestačila Hana Ježková, která si chuť spravila ve čtyřhře, když s Terezou Tegelovou zvládly závěrečný supertiebreak. Zbylé body přidali Řehořek s Polákem a Dlabola se Šulcem. Naopak neděle přinesla debakl mladšího žactva v Královéhradeckém krajském přeboru, když hráči prohráli na dvorcích TJ Červený Kostelec A 0:9. Tým byl oslaben o chlapeckou dvojku Štěpána Kracíka a nastoupil ve složení Marek Šulc, Ivana Ježková, a trojice Petr Dlabola ml., Monika Kyselová a Jan Sláma, pro které to byla premiéra v žákovských soutěžích. Nejvíce her sebral svému protivníkovi Petr Dlabola mladší, který po dramatu v první sadě podlehl 6:7 a 4:6. Pro ostatní hráče to bylo zejména sbírání zkušeností. Družstva dospělých B a dorostu měla v úvodním kole volno. Příští sobotu čeká áčko dospělých další domácí okresní derby proti TJ Lázně Bělohrad B, poté bude následovat zápas druhého týmu dospělých proti TK Eden B a starší žactvo jede do Dvora Králové, kde nastoupí proti místnímu B-týmu. Na nedělní soupeře týmy dorostu a mladšího žactva dosud čekají.