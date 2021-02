Do druhého kola postoupila i Markéta Vondroušová, která Švédku Rebeccu Petersonovou po obratu porazila 2:6, 7:5, 7:5. Uspěl i Jiří Veselý, jenž otočil nepříznivý stav 1:2 na sety a udolal belgického outsidera Kimmera Coppejanse.

Přes úvodní kolo naopak neprošla Kateřina Siniaková. Rodačka z Hradce Králové podlehla Francouzce Fioně Ferrové 7:6, 2:6 a 4:6 a potřetí za sebou končí na Australian Open v 1. kole.

TENIS VÝSLEDKOVĚ



Grandslamový turnaj Australian Open – muži, 1. kolo: Veselý (ČR) – Coppejans (Belg.) 6:4, 3:6, 6:7 (3:7), 6:3, 6:3, Djokovič (1-Srb.) – Chardy (Fr.) 6:3, 6:1, 6:2, Thiem (3-Rak.) – Kukuškin (Kaz.) 7:6 (7:2), 6:2, 6:3, A. Zverev (6-Něm.) – Giron (USA) 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2, Schwartzman (8-Arg.) – E. Ymer (Švéd.) 7:6 (7:3), 6:4, 2:6, 6:2, Ruusuvuori (Fin.) – Monfils (10-Fr.) 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3, Shapovalov (11-Kan.) – Sinner (It.) 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4, Raonic (14-Kan.) – Coria (Arg.) 6:3, 6:3, 6:2, Carreňo (15-Šp.) – Nišikori (Jap.) 7:5, 7:6 (7:4), 6:2, Wawrinka (17-Švýc.) – P. Sousa (Portug.) 6:3, 6:2, 6:4, Dimitrov (18-Bulh.) – Čilič (Chorv.) 6:4, 6:2, 7:6 (7:5), Auger-Aliassime (20-Kan.) – Stebe (Něm.) 6:2, 6:4, 6:2, Lajovič (23-Srb.) – Stachovskij (Ukr.) 5:7, 6:4, 6:3, 5:7, 6:4, Gerasimov (Běl.) – Paire (25-Fr.) 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5, Fritz (27-USA) – Ramos (Šp.) 7:6 (8:6), 3:6, 6:2, 7:6 (8:6), Humbert (29-Fr.) – Učijama (Jap.) 6:3, 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, Mannarino (32-Fr.) – Novak (Rak.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:2), Moutet (Fr.) – Millman (Austr.) 6:4, 6:7 (4:7), 3:6, 6:2, 6:3, Bolt (Austr.) – Gombos (SR) 6:2, 6:2, 4:6, 6:3, Kecmanovič (Srb.) – Majchrzak (Pol.) 6:2, 6:4, 6:3, Karacev (Rus.) – Mager (It.) 6:3, 6:3, 6:4, Opelka (USA) – Lu Jen-hsun (Tchaj-wan) 6:3, 7:6 (7:2), 6:3, Martínez (Šp.) – Nišioka (Jap.) 6:7 (3:7), 6:1, 6:1, 6:1, Tiafoe (USA) – Travaglia (It.) 7:6 (7:5), 6:2, 6:2, Muller (Fr.) – Londero (Arg.) 4:6, 6:3, 6:0, 6:3, Koepfer (Něm.) – Dellien (Bol.) 7:5, 6:2, 6:4, Kyrgios (Austr.) – Ferreira Silva (Portug.) 6:4, 6:4, 6:4, Cressy (USA) – Daniel (Jap.) 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 6:4, Tomic (Austr.) – Sugita (Jap.) 3:6, 6:1, 4:1 skreč, Duckworth (Austr.) – Džumhur (Bosna) 6:3, 6:2, 6:4, Bublik (Kaz.) – Bedene (Slovin.) 6:4, 7:5, 5:7, 6:4, Fucsovics (Maď.) – Polmans (Austr.) 4:6, 6:3, 6:1, 6:7 (3:7), 6:3.



Ženy – 1. kolo: Kvitová (9-ČR) – Minnenová (Belg.) 6:3, 6:4, Vondroušová (19-ČR) – Petersonová (Švéd.) 2:6, 7:5, 7:5, Ferrová (Fr.) – Siniaková (ČR) 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, Halepová (2-Rum.) – Cabreraová (Austr.) 6:2, 6:1, Ósakaová (3-Jap.) – Pavljučenkovová (Rus.) 6:1, 6:2, Sabalenková (7-Běl.) – Kužmová (SR) 6:0, 6:4, Andreescuová (8-Kan.) – Buzarnescuová (Rum.) 6:2, 4:6, 6:3, S. Williamsová (10-USA) – Siegemundová (Něm.) 6:1, 6:1, Šwiateková (15-Pol.) – Rusová (Niz.) 6:1, 6:3, Rybakinová (17-Kaz.) – Zvonarevová (Rus.) 4:6, 6:4, 6:4, Peraová (USA) – Kerberová (23-Něm.) 6:0, 6:4, Potapovová (Rus.) – Riskeová (24-USA) 6:2, 6:1, Džabúrová (27-Tun.) – Petkovicová (Něm.) 6:3, 3:6, 6:4, Erraniová (It.) – Wang Čchiang (30-Čína) 2:6, 6:4, 6:4, Kuděrmětovová (32-Rus.) – Kosťuková (Ukr.) 6:2, 7:6 (7:5), Cornetová (Fr.) – Savinychová (Rus.) 6:2, 4:6, 7:6 (10:7), Cirsteaová – Tigová (obě Rum.) 6:2, 6:1, Gračovová – Blinkovová (obě Rus.) 6:1, 3:6, 7:6 (10:7), V. Williamsová (USA) – Flipkensová (Belg.) 7:5, 6:2, Tomljanovicová (Austr.) – Doiová (Jap.) 6:2, 6:1, Dijasová (Kaz.) – Zidanšeková (Slovin.) 6:2, 7:5, Schmiedlová (SR) – Hibiová (Jap.) 7:6 (7:2), 6:4, Giorgiová (It.) – Švedovová (Kaz.) 6:3, 6:3, Babosová (Maď.) – Bonaventurová (Belg.) 7:6 (7:0), 6:4, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) – Pironkovová (Bulh.) 7:5, 6:2, Stojanovičová (Srb.) – Beguová (Rum.) 6:3, 6:4.