Volejbalisté Hradce Králové si po Final Four Českého poháru zahrají také finále I. ligy. Poté, co vyřadili nebezpešný Sokol Bučovice, postaví se v boji o ligový titul Středočechům z Dobřichovic. Oba vzájemné duely této sezony skončily výsledkem 3:0 pro domácí týmy.

Slávisté si při semifinálovém utkání převzali bronzové medaile za svou účast při nedávném Final Four Českého poháru. | Foto: TJ Slavia HK volejbal

Do play off šli z horší pozice, tudíž v roli papírového outsidera. S Bučovicemi navíc měli z minulosti negativní bilanci. Přesto se hradečtí volejbalisté od pátečního večera mohou smát od ucha k uchu. Tým z jihomoravského kraje v semifinále play off I. ligy přejeli 3:0 na zápasy a po třech shodných výsledcích 3:1 si zahrají o ligový titul.

Hradecká Slavia buší na finálovou bránu. Otevřít ji volejbalisté hodlají v pátek

Ve finále navíc půjde o místenku v baráži o extraligu, kde na svého vyzyvatele čekají volejbalisté z Ústí nad Labem.

Mimochodem, tři extraligové soky už slávisté v této sezoně porazili. To když si v Českém poháru postupně poradili s Příbramí, Zlínem a Karlovarskem, aby jim stopku vystavil až v semifinále Final Four tým Odoleny Vody.

Právě při pátečním duelu s Bučovicemi si Východočeši před skvěle zaplněnou halou účast mezi pohárovou smetánkou připomněli, když jim zástupci klubu předali památeční bronzové medaile.

FOTBALOVÝ DENÍK. Krajský přebor jako na dlani. Nahlédněte pod pokličku účastníků

Semifinále play off I. ligy – 3. zápas:

TJ Slavia Hradec Králové – Sokol Bučovice 3:1 (17, -22, 14, 17), konečný stav série: 3:0.

Po dvou shodných výhrách 3:1 z palubovky soupeře hodlali slávisté zopakovat vítěznou radost i v domácím prostředí a na úspěch zadělali hned nástupem do třetího zápasu. Skóre bylo vyrovnané až do stavu 12:10, kdy se však Hradci povedla šňůra pěti bodů v řadě a ztrátu už hosté dohnat nedokázali (25:17).

Druhou sadu pro sebe sice urvali Jihomoravané, ve zbylých dvou setech už ale domácí nenechali nikoho na pochybách, kde že se bude v pátek večer slavit. Poměrně jasné dvě hry znamenaly do třetice výsledek 3:1 a nyní už se slávisté i se svými příznivci mohou v klidu připravovat na vrchol sezony, jímž bude finálová bitva o vítěze I. ligy.

V té Hradec vyzve vítěze dlouhodobé fáze soutěže Sokol Dobřichovice, který si vcelku hravě poradil s Blue Volley Ostrava. Po dvou výhrách 3:0 z domácího prostředí uspěli Středočeši v pátek také v hale soupeře (3:1).

Už v Bučovicích se slávisté mohli opřít o podporu svých fanoušků. Doma pak kvitovali skvělou návštěvu.Zdroj: TJ Slavia HK volejbal