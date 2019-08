Dva kvalitně obsazené mezinárodní turnaje odehráli jičínští házenkáři. Nejprve v polském Glogówě, v minulém týdnu pak domácí Zepos cup. Jičínu se nedařilo výsledkově, ale herní pasáže nebyly špatné. Na domácím turnaji, který v loňském roce vyhráli, letos postupně prohráli se Zubřím, Povážskou Bystricí, Plzní a Glogówem a skončili poslední.

Tým od nové sezony zvolil nového kapitána. Po odchodu Martina Bareše k B týmu převzal jeho roli zkušený Ondřej Šulc. A s výkony na domácím turnaji příliš spokojený nebyl. „Ukázalo se, že máme ještě hodně na čem pracovat. Ve hře bylo dost nedostatků,“ řekl Šulc.

Výsledkově turnaje moc nevyšly, ale s kvalitními celky jste hráli vyrovnaně.

Já bych řekl, že výsledkově to nebylo vůbec povedené. Je pravda, že tam byly světlejší momenty, ale ať jde o obranou fázi, nebo proměňování šancí, tak tam to rozhodně dobré nebylo. Hra je taková syrová, teprve se do toho musíme dostat.

Navíc se během turnajů zranilo několik hráčů.

Podle mě to byla i jedna z příčin, že se nám tolik nedařilo. V Polsku jsme hned po třech minutách ztratili Martina Miľka, který si zlomil ruku snad načtyřikrát, takže nám delší dobu bude chybět. Doufám, že v říjnu by mohl být fit. Tím pádem byl Jirka Drbohlav sám na pivotu. Díky tomu je pořádně polámaný. Já měl nějaké problémy s kolenem a jsou tam i další lehčí zranění. Nechci se vymlouvat, ale myslím, že i tohle hrálo roli.

Zepos cup 2019



Výsledky Jičína: Zubří – Jičín 27:28, Jičín – Považská Bystrica 27:31, Plzeň – Jičín 27:25, Jičín – Glogów 25:26.



Konečné pořadí: 1. Zubří, 2. Plzeň, 3. Pov. Bystrica, 4. Glogów, 5. Jičín.

Jak moc chyběl bývalý kapitán Martin Bareš?

Přesně toho jsme potřebovali, když vypadl Miľko. On měl i nastoupit do domácího turnaje, ale bohužel si udělal něco se stehnem při rozcvičce.

Ve hře i tak byly dobré momenty.

Něco se povedlo, ale to je přesně náš problém. Nedokážeme hrát 60 minut stejně. Stačí čtvrthodinový výpadek, kdy jsme mimo, poté to těžko doháníme. Výsledek může vypadat opticky dobře, ale spokojeni s tím být nemůžeme.

Spoluhráči vás zvolili novým kapitánem, odpovědnosti se tedy nezříkáte?

Určitě ne. Jsem jeden z těch zkušenějších, takže ty povinnosti z Martina přešly na mě.

Co vás čeká v přípravě dále?

Už bychom se měli zaměřit více na nácvik situací ze hry. A budeme hrát ještě jeden přípravný duel s Chodovem.

Jaké jsou vaše cíle pro novou sezonu?

Za mě bychom měli chtít minimálně vyrovnat čtvrté místo, ale samozřejmě lépe ho ještě vylepšit. Kdybychom měli nižší ambice, tak by to nemělo cenu hrát.