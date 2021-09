„Jsme samozřejmě rádi, že jsme získali ve specifickém prostředí dva body. Zápas nebyl takový, jaký jsme si představovali, náš výkon nebyl tak kvalitní jako minulý týden v Brně. Chtěli jsme jít z koncentrované obrany a dávat jednoduché góly, což se nám v průběhu zápasu začalo dařit. Samozřejmě Hranice teď mají mladý mančaft, spoustu talentovaných hráčů, takže určitě jejich výkony porostou. My jsme hlavně rádi, že máme dva body a těšíme se na další zápas,“ hodnotil duel trenér Jičína Petr Mašát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.