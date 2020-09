Uplynulý víkend hostil kulturní dům v Králíkách u Nového Bydžova nejmladší judistické naděje v kategoriích U9, U11, U13 a U15. V sobotu se na tatami představili žáci v kategoriích U9 a U13, v neděli pak v kategoriích U11 a U15, celkem se zúčastnilo 347 dětí ze 43 oddílů ČR.

Tomáš Ort (druhý zprava) vybojoval bronz. Autor: A. Kratochvíl | Foto: Deník / Redakce

Po téměř šestiměsíční odmlce se v Králíkách představil i čtyřlístek jičínských nadějí. V sobotu se v kategorii U13 představili Tomáš Ort do 38 kg a Kryštof Neuwirth do 50 kg, v neděli pak v kategorii U 11 Mirek Kratochvíl do 46 kg a v kategorii U15 do 46 kg Vojta Ježek.