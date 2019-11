Divize: Jičín A – DTJ/Sl. HK C 9:9 (Kříž M. ml. 3,5 – Bohdanecký 3), Jičín A – Kostelec 9:9 (Kříž M. ml. 2,5 – Malík K. 4,5), Nová Paka A – Kostelec 3:10 (Fejfar 2 – Malík L. 3,5), N. Paka A – DTJ/Sl. HK C 10:5 (Šmidrkal 4,5 – Bohdanecký, Tesolin po 2), Sokol Jaroměř-Josefov B – Valdice 5:10 (Tuček 3 – Kohout 4,5), Hostinné C – Valdice 6:10 (Šorm L. ml., Sixta po 2 – Kohout 4,5), Hostinné C – Stará Paka A 1:10 (Dymák 1 – Šajner, Vajgl, Herber, Dlabola po 2,5), Josefov B – Stará Paka A 4:10 (Tuček, Havrlant po 1,5 – Šajner, Dlabola, Vajgl po 3), Stěžery – Broumov 10:4, Stěžery – Rtyně 10:3, Jaroměř – Rtyně 10:2.

Tabulka:

1. Stěžery 7 7 0 0 70:14 21

2. Valdice 7 5 1 1 59:45 18

3. Kostelec n. O. 7 4 2 1 62:38 17

4. Stará Paka 7 3 2 2 63:44 15

5. Broumov 7 3 2 2 58:49 15

6.DTJ-Slavia HK C 7 3 2 2 58:51 15

7. Nová Paka 7 4 0 3 51:56 15

8. Jičín 7 2 3 2 57:57 14

9. Jaroměř 7 3 0 4 38:43 13

10. Rtyně v P. 7 1 0 6 40:64 9

11. Jaroměr-Josefov 2 B 7 1 0 6 25:63 9

12. Hostinné C 7 0 0 7 13:70 7

Přebor: Úpice – Nemyčeves A 10:7 (Brát 4 – Trč R. ml. 3,5), Hostinné D – Nemyčeves A 10:8 (Sixta V. 4,5 – Trč R. ml. 3), Hostinné D – Nový Bydžov 6:10 (Sixta D., Sixta V. po 2 – Ornst 4,5), Úpice – Nový Bydžov 5:10 (Kocián, Brát po 2 – Jurička S. st. 3,5), So HK E – Chlumec 3:10 (Ducháčová, Zoubek, Zoubková po 1 – Šedivý 3,5), So HK E – Vamberk 5:10, Stěžery B-Vamberk 9:9, Dv.Králové-České Meziříčí 10:7, Dvůr Králové – DTJ/Sl. HK D 10:4, Vrchlabí – DTJ/Sl. HK D 3:10, Vrchlabí – České Meziříčí 10:2, Stěžery B – Chlumec C 6:10.

Tabulka:

1. Nový Bydžov 7 0 0 0 70:27 21

2. Dvůr Králové 7 5 1 1 64:35 18

3. Vamberk 7 5 1 1 67:42 18

4. DTJ-Slavia HK D 7 5 0 2 59:37 17

5. Chlumec n. C. 7 5 0 2 60:41 17

6. Vrchlabí 7 3 1 3 56:46 14

7. České Meziříčí 7 3 0 4 46:53 13

8. PP Hr. Králové 2 E 7 2 0 5 40:57 11

9. Úpice 7 2 0 5 37:63 11

10. Stěžery B 7 1 1 5 38:63 10

11. Hostinné D 7 1 0 6 29:68 9

12. Nemyčeves 7 1 0 6 34:68 9

Soutěž: Lázně Bělohrad A – Vrchlabí B 10:2 (Petřivý M, Šulc 2,5 – Studecký 2), L. Bělohrad A – Dvůr Králové B 10:0 (Klejch A., Klejch F. po 2,5), Nová Paka B – Dvůr Králové B 10:8 (Sochor 3,5 – Foff M. st. 4), Nová Paka B – Vrchlabí B 10:1 (Oravec 3 – Brázda 1), Poříčí – Hořice A 10:3 (Tuček 3,5 – Štěpánek, Kvapil po 1,5), Poříčí – Jičín B 6:10 (Tuček 3 – Vraštil 3), Josefov C – Jičín B 6:10 (Kadaník 3 – Soukup, Vraštil po 3,5), Josefov C – Hořice A 10:7 (Kadaník, Krulich, Joneš po 2,5 – Štěpánek, Zelený M. po 3), Salamandr HK-Chlumec B 10:2, Salamandr HK – Chomutice A 10:0 (Švorc, Kostelecký, Kollár po 2,5), DTJ/Sl. HK E – Chomutice 10:4 (Grešo, Trojan 3,5-Tázler, Chotěbor po 1,5), DTJ/Sl. HK E- Chlumec n.C. B 10:4(Grešo, Trojan po3,5-Kycelt J., Kycelt L. po 1,5).

Tabulka:

1. Lázně Bělohrad 7 7 0 0 70:21 21

2.Salamandr HK 7 6 0 1 66:36 19

3. Jičín B 7 4 1 2 63:55 16

4. Chlumec B 7 4 0 3 54:48 15

5. Nová Paka B 7 4 0 3 55:50 15

6. DTJ-Slavia HK E 7 3 1 3 55:52 14

7. Jaroměř – Josefov C 7 3 1 3 55:58 14

8. Dvůr Králové B 7 2 1 4 49:62 12

9. Trutnov – Poříčí 7 2 1 4 58:54 12

10. Chomutice 7 2 0 5 33:60 11

11. Hořice 7 1 1 5 40:61 10

12. Vrchlabí B 7 1 0 6 27:68 9

1. třída: Miletín A – Radim A 4:14 (Hladký 2,5 – Breuer, Mišík po 4), Libáň A – St. Paka B 9:9 (Horák Vl. 3,5 – Krtička, Budina po 3,5) , Chomutice B – Hořice B 5:13 (Kučera, Průša P. po 2 – Polák 4,5), Jičín C – N. Bydžov B 12:6 (Fejtek P. st. – Vlášek 3,5), Lány A – L. Bělohrad B 5:13 (Vokrouhlecký M., Vokrouhlecký Z. po 2 – Fejfar, Šulc, Ordáň po 3).

Tabulka:

1. Stará Paka B 6 5 1 0 67:41 17

2. Nová Paka C 5 4 1 0 59:31 14

3. Hořice B 6 4 0 2 62:46 14

4. L. Bělohrad B 6 2 2 2 53:55 12

5. Jičín C 5 3 0 2 42:30 11

6. Libáň 5 2 2 1 51:39 11

7. Radim 5 2 2 1 49:41 11

8. Jiskra Nový Bydžov 6 1 1 4 42:66 9

9. Chomutice B 5 1 1 3 41:49 8

10. Miletín 6 0 1 5 32:76 7

11. Lány 5 0 1 4 30:60 6

2. třída: Nemyčeves B – Nová Paka D 12:6 (Tomi 4,5 – Stuchlík, Hanuš po 2,5), Železnice A – Lány B 8:10 (Frýba 3,5 – Stuchlík 4), Veliš – Jičín D 2:16 (Pažout J. 1,5 – Rejha 4,5), Kopidlno A – L. Bělohrad C 6:12 (Kodet 3 – Šulc 4,5), Rovensko A – Libáň B 16:2 (Vágenknecht, Kozák po 4,5 – Horák R., Jakoubek po 1).

Tabulka:

1. Jičín D 5 5 0 0 68:22 15

2. Butoves 5 5 0 0 58:32 15

3. Nemyčeves B 6 3 1 2 53:55 13

4. L. Bělohrad C 6 2 2 2 55:53 12

5. Nová Paka D 5 3 0 2 50:40 11

6. Kopidlno 6 2 1 3 48:60 11

7. Veliš 5 2 1 2 43.47 10

8. Rovensko 6 1 2 3 54:54 10

9. Lány B 5 1 1 3 40:50 8

10. Železnice 5 1 1 3 40:50 8

11. Libáň B 6 0 1 5 31:77 7

3. třída: Miletín B – Chlumec C 8:10 (Rais, Plecháč po 3 – Havlín 3,5), Úbislavice – Žlunice A 5:13 (Vít R. 3 – Smutný P. 4,5), L. Bělohrad D – Jičín E 10:8 (Hoza 4 – Zikmund 3), Hořice C – Nemyčeves C 5:13 (Vyskočil 2 – Trč R. st. 4,5), St. Paka C – Roškopov A 13:5 (Vávra, Handschug 3,5 – Krejčí P. ml. 3), Rovensko B – Železnice B 6:12 (Tyrychtr, Stantejský 2,5 – Krétová 4,5).

Tabulka:

1. Nemyčeves C 6 5 1 0 75:30 17

2. Stará Paka C 6 4 1 1 61:47 15

3. Hořice C 6 4 0 2 63:45 14

4. Žlunice 6 2 3 1 59:49 13

5. Jičín E 6 3 1 2 60:46 13

6. L. Bělohrad D 6 3 0 3 53:55 12

7. Roškopov 6 3 0 3 52:56 12

8. Chlumec C 6 3 0 3 47:61 12

9. Železnice B 6 2 1 3 54:54 11

10. Miletín B 6 1 1 4 49:59 9

11. Úbislavice 6 1 1 4 38:69 9

12. Rovensko B 6 0 1 5 34:74 7

4. třída: N. Bydžov C – N. Paka E 5:13 (Veinfurter 3 – Osten 4,5), Popovice A – Kopidlno B 11:7 (Kazda V. ml. 4,5 – Machula 3,5), L. Bělohrad E – Butoves B 2:16 (Knězáček, Jína po 1 – Konůpek L. st., Konůpek L. ml. po 4,5), Hořice D – Miletín C 6:12 (Hovad D., Hovad M. po 2 – Petr, Černík po 4,5), Chyjice A – Valdice B 12:6 (Douša J. 4,5 – Bilanský 3).

Tabulka:

1. Chyjice 6 6 0 0 77:31 18

2. Miletín C 6 5 0 1 69:39 16

3. Nová Paka E 6 5 0 1 68:40 16

4. Valdice B 6 4 0 2 68:40 14

5. Butoves B 6 4 0 2 64:44 14

6. Nový Bydžov C 6 3 0 3 55:53 12

6. Chomutice C 5 3 0 2 47:43 11

8. Sobotka 5 2 1 2 43:47 10

9. Popovice 6 1 1 4 45:63 9

10. Hořice D 6 1 0 5 40:68 8

11. Kopidlno B 6 0 0 6 29:79 6

12. L. Bělohrad E 6 0 0 6 25:83 6

5. třída: Nemyčeves D – Rovensko C 15:3 (Hrdý 4,5 – Borovička 2), Železnice C – Chyjice B 11:7 (Tominec, Výborný po 3 – Tintěta 4,5), Roškopov B – Slatiny 12:6, Žlunice B – Miletín D 7:11, Chyjice C – L. Bělohrad F 10:8, Radim B – Popovice B 14:4.