Fantazie. Basketbalistky České republiky do 18 let si před týdnem z řeckého ostrova Kréta přivezly šesté místo z mistrovství Evropy. Svěřenkyně trenéra Viktora Pruši tak splnily cíl, se kterým na jih Evropy odlétaly. Právě šestá příčka jim totiž zajišťuje účast na světovém šampionátu U19, který v příštím roce uspořádá Španělsko.

V kádru národního týmu nechyběly dvě zástupkyně Hradeckých Lvic. Vedle Anny Brožové pak jedna z tahounek družstva Charlotte Velichová (18). Osmnáctiletá rozehrávačka prožila stejně jako celý tým úspěšný turnaj, v sedmi utkáních nastřílela dohromady 81 bodů, když si svůj nejlepší part načasovala na nejdůležitější bitvu proti Polsku. Na klíčovém vítězství 82:57 se podílela pětadvaceti body!

Charlotte, s jakými pocity jste se vracela z mistrovství Evropy, které pro vás skončilo skvělou šestou příčkou?

Vrátila jsem se samozřejmě šťastná a taky plná zážitků. Jsem velice ráda za umístění našeho týmu, ale myslím si, že to mohlo být i lepší.

Vy jste se před šampionátem netajily přáním skončit právě do šestého místa, které zaručuje účast na mistrovství světa. Říkáte ale, že jste měly na víc?

Ano, jak už jsem psala, myslím si, že jsme byly opravdu silným týmem a je obrovská škoda, že jsme si nemohly zahrát souboje o medaile.

Charlotte Velichová na ME U18



Odehraná utkání: 7

Odehrané minuty: 170

Nastřílené body: 81

Průměr na zápas: 11,6

Proměněné trojky: 12/43

Proměněné šestky: 17/22

Asistence: 17

Doskoky: 19

Na druhou stranu, sedm zápasů, pouhé tři výhry a je z toho šestá pozice. Tomu se říká majstrštyk, souhlasíte?

Ano, to určitě souhlasím, ale všichni jsme věděli o těch důležitých utkáních, které jsou potřeba stoprocentně vyhrát. Především šlo o osmifinále, které se nám povedlo.

Přiznejme si, v základní skupině to na nějaký super výsledek nevypadalo. Po výhře nad Belgií přišly porážky s Řeckem a Lotyšskem. Kde byla chyba?

Myslím si, že jsme měly určitě větší kvalitu než ostatní týmy. Bohužel jsme však nezvládly koncovku zápasu s Řeckem. No a pak s Lotyšskem se nám jednoduše zápas nepovedl střelecky.

Ze skupiny jste šly z třetího místa a shodou okolností pak jako jediné dokázaly vyhrát osmifinále. Nebyla to nakonec i klika, že na vás vyšlo ve skupině A druhé Turecko?

Soupeře pro osmifinále jsme si neplánovaly, ale nakonec jsme za Turecko byly rády. Jejich typ hry nám dost vyhovoval a naše motivace byla tak veliká, že nic jiného než výhru bychom nevzaly.

Po vítězství nad Turkyněmi přišlo čtvrtfinále a v něm souboj s Litvou. Věřily jste si na pozdější šampionky?

Určitě jsme šly do utkání s tím, že jsme vyrovnaní soupeři. A to také bylo vidět po celý zápas. Bohužel v jeho koncovce se na naší straně stalo pár chyb a Litevky je dokázaly využít.

Charlotte VelichováZdroj: fiba.basketball

Mrzí teď hodně, že se vám závěr utkání nepovedl? Přece jen jste ještě chvíli před koncem držely těsný náskok.

Ano, po tomto zápase jsem dokonce i brečela, což se u mě nestává. Odehrály jsme opravdu krásné utkání a vítězství mělo být naše.

Po prohře s Litvou před vámi stál klíčový boj o již zmiňované mistrovství světa. Polky jste přejely docela suverénně, že?

Již před zápasem jsme věděly, že Polky nemají tak kvalitní tým, a že hrají celou dobu takový svůj klidný basketbal. My jsme naopak týmem, který chtěl hrát rychle a agresivně, soupeřky nás jednoduše nedokázaly zastavit.

Výsledky Česka na ME U18



Česko – Belgie 63:58

Česko – Řecko 67:71

Česko – Lotyšsko 62:69

Česko – Turecko 83:53

Česko – Litva 81:87

Česko – Polsko 82:57

Česko – Itálie 79:86

Závěrečná prohra s Itálií už vás tolik mrzet nemusela. Jak teď bude probíhat příprava týmu na světový šampionát a co je třeba udělat, aby se hráčka s číslem šest udržela v kádru pro tento vrcholný turnaj?

Je určitě škoda, že jsme po vyrovnaném zápase s Itálií prohrály, ale je pravda, že nějak smutné jsme z toho nebyly. Myslím si, že v průběhu roku budeme mít pár reprezentačních srazů, ale velká příprava začne až koncem jara. Já osobně budu celý rok hrát za Hradecké lvice a budu se snažit podávat co nejlepší výkony.

Jak se vám celkově líbila atmosféra mistrovství Evropy a stihly jste se podívat také někam po okolí?

Naše parta s holkama byla úplně skvělá, hrozně jsme si sedly. Přes tři měsíce jsme se vídaly téměř každý den. Pořád jsme si měly co říct a vždycky byla zábava. První dva dny po příletu jsme šly párkrát na procházku po okolí společně s trenéry. Během dnů, kdy byly zápasy, jsme moc volna neměly, ale když byl den úplného volna, tak jsme vždy jely s holkama a rodiči k moři.

Sama naznačujete, že jste se mohly spolehnout i na podporu publika. Kdo třeba vás osobně přijel podpořit?

Musím říct, že jsem byla až překvapená, kolik diváku se na nás přijelo podívat. Téměř od každé spoluhráčky tam někdo byl, což bylo úplně super, protože taková podpora při zápase je hodně důležitá. Já jsem byla moc ráda, že jsem mezi nimi vždy viděla i moje rodiče, to byl pro mě nejlepší pocit.

Kdybyste měla zmínit nějaký moment, který pro vás v uplynulých dvou týdnech znamenal největší zážitek, co by se vám vybavilo?

Asi výhra nad Polskem. Po tomto zápase byl každý z nás plný emocí a radosti, protože jsme dokázaly to, co jsme chtěly. Také jsme hned přemýšlely, jak lepší budeme chtít být na mistrovství světa.

Vítězná radostZdroj: fiba.basketball

Účastí na šampionátu jste přišla o letní volno od basketbalu. Předposlední otázka tedy zní: vadí – nevadí?

Nelituju ani jednoho přípravného kempu a u mně už to vlastně k tomu létu tak patří. Vždy jsem měla tři dny v týdnu volno, takže ty jsem trávila s rodinou nebo s kamarády. Jelikož jsem si to s týmem opravdu moc užívala, tak jsem ani nepotřebovala nic jiného.

Vám je osmnáct let, naskakujete pravidelně do Ženské basketbalové ligy. Jaké máte cíle do pokračování své sportovní kariéry?

Jelikož mi ještě zbývají dva roky na střední škole, tak musím zůstat hrát ještě tady v Česku. Mým snem je ale hrát basketbal v zahraničí, třeba ve Španělsku nebo Francii.

Druhá hradeká hráčka na šampionátu, Anna Brožová (16 let), a její čísla



Odehraná utkání: 7

Odehrané minuty: 130

Nastřílené body: 19

Průměr na zápas: 2,7

Proměněné trojky: 1/11

Proměněné šestky: 8/10

Asistence: 13

Doskoky: 16