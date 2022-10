Ondřej Peterka, David Škranc a Adam Goga. To jsou tři hráči z loňského kádru hradeckých basketbalistů, kteří v něm zůstali i pro nadcházející ročník Kooperativa NBL. Jinak v týmu Královských sokolů nezůstal kámen na kameni. Ostatní hráči se rozprchli a místo nich klub angažoval deset nových borců. Zkušenější zahraniční akvizice doplňují čeští mladíci.

I proto jdou Východočeši do nové sezony nejvyšší soutěže s velkou neznámou. Až úvodní ostré zápasy ukážou, zda-li by mohli pokračovat v nastoleném trendu, kdy se každým rokem postupně zlepšovali, nebo se alespoň pokusí zopakovat poslední sezonu KNBL, ve které postoupili do nadstavbové skupiny A1.

Královští sokoli - sezona 2022/23



Složení kádru – rozehrávači: Aleksandar Vlahovič (Srbsko), Adam Goga, Tomáš Dvořák. Křídla: Lovro Mandalinič (Chorvatsko), David Škranc, Michal Svojanovský, Filip Kábrt, Tadeáš Vlček, Jan Bubeníček. Pivoti: Ondřej Peterka, Maksim Šturanovič (Srbsko), Vladimír Larry Vondra, Vojtěch Kalný.



Realizační tým – trenér: Lubomír Peterka. Sportovní manažer: Peter Sedmák. Masérka: Monika Migová. Kondiční trenér: Petr Andres.



Změny v kádru – přišli: Svojanovský, Mandalinič, Kábrt, Vondra, Bubeníček, Vlček, Kalný, Dvořák, Šturanovič, Vlahovič. Odešli: Sedmák, Stamenkovič, Pešakovič, Vujovič, Pavlovič, Kantůrek, Šoula, Mráz.

„Nějaké ambice jsou, ale máme velmi mladý tým. Osobně bych chtěl, abychom se probojovali do skupiny A1 a aby nás netrápily sestupové starosti,“ říká před startem sezony Lubomír Peterka, trenér Královských sokolů.

„Máme mladý ambiciózní mančaft, ve kterém je velký potenciál, co se týče jednotlivých hráčů. Ovšem bude jenom na nás, abychom tento potenciál proměnili,“ podotýká hradecký křídelník David Škranc.

Svoji pátou sezonu mezi elitou začnou Východočeši v Praze na Folimance, kde proti nim v sobotu od 17.30 hodin vyběhne tradiční extraligový celek USK Praha.

Velkou otázkou bude, jak se mužstvo vypořádá s velkou obměnou a v jaké formě naskočí do nového ročníku Kooperativa NBL. V přípravě odehrál Hradec devět z deseti plánovaných zápasů, ten poslední musel zrušit kvůli onemocnění v týmu. Výsledková bilance čítala tři vítězství a šest porážek.

Svěřenci kouče Peterky se vedle klasických přátelských duelů zúčastnili také Federálního poháru. Základní čtyřčlennou skupinu, v níž skončili třetí, odehráli ve slovenském Lučenci. V utkáních o deváté až dvanácté místo dvakrát prohráli, což znamenalo konečnou dvanáctou příčku z celkových šestnácti mančaftů.

Bohužel se tým musel v průběhu letní přípravy vypořádat se zraněními a virózami. „Jsem s ní spokojený, až na těch zhruba posledních deset dnů, kdy nás trošku trápil zdravotní stav. Ale s takovými věcmi se bohužel také musí pracovat,“ doplňuje lodivod.