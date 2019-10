KM automatik FBK Jičín - TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 8:3

Po úvodním oťukávání se dostal do nájezdu Tonda a v klidu zavěsil na 1:0. Bohužel hned po chvíli se podařilo soupeři vyrovnat. Do poločasu bylo utkání vyrovnané, až to přišlo. Vojta dal šťastným odrazem od nohy 15 vteřin před koncem půlky na 2:1 a Tonda 1 vteřinu před pauzou brankáři ze vzduchu na 3:1. Po pouze jsme malinko zaspali začátek a soupeř snížil. Naštěstí se vše vrátilo do zajetých kolejí a Adam, Michal a Lukáš navýšily stav na 6:2. To už byl na našich hokejkách klid a kluci hráli opravdu výborný florbal. Když dal Michal druhý gól po nádherné kombinaci do prázdné bylo jasno, že výhra je naše. Soupeř ještě snížil, ale Michal Kunt (mimochodem kapitán mladších žáků) si počkal a opět do prázdné završil hattrick. Nezbylo než tým pochválit za předvedený výkon.

KM automatik FBK Jičín - FBC Dobruška 2:3

K druhému utkání proti vítězi prvního kola jsme šli bez respektu a s touhou vyhrát. Od začátku byl náš tým lepší a pouze vinou dobře postavené branky soupeřem jsme nešli do vedení. Tři tyčky během 5 minut byly škoda. Soupeř z první šance trefil. Ve druhé půli byla hra vyrovnaná. Když dal Lukáš na 1:1, vypadalo to nadějně. Bohužel soupeři se podařilo odskočit na 3:1. Kluci se ale nevzdali a zásluhou Adama ještě snížili na 3:2 30 sekund před koncem. Víc už se bohužel nepodařilo.

KM automatik FBK Jičín - FbC Skuteč 2:5

Hned po chvilce jsme dostali na 0:1, ale Tonda po pasu od Matyho nádherně ze vzduchu zavěsil o břevno na 1:1. Když dal za chvilku Michal na 2:1 už to vypadalo nadějně. Bohužel opak byl pravdou. Péťa ve snaze zabránit křižné přihrávce před brankou si nešťastně srazil míček do vlastní 2:2. Tak skončil i poločas. Ve druhé půli nás soupeř zamkl u naší brány a výsledkem byl stav 2:5. Škoda. Možná se projevila malinko únava a horší kondice některých jedinců. Ale nevadí jedeme dál.

KM automatik FBK Jičín - Sokol Pardubice B 4:2

S nadějí,že ještě můžeme být druzí (a při jisté konstelaci tak postoupit do nejvyšší ligy), nastoupili kluci proti týmu, který spadl z prvního koše. Jednalo se o vyrovnané utkání se šťastným a zaslouženým vítězstvím našich borců. Adam se trefil hned na začátku. A i když soupeř vyrovnal, kapitán Péťa strhl vedení na naši stranu. Do poločasu se už skóre neměnilo. Z kraje druhé půle se podařilo soupeři vyrovnat. Byla to bitva o každý míček. Naštěstí se trefil Lukáš a dodal týmu klid. Těsně před konce dokonal dílo Adam, který z nájezdu nedal brankáři soupeře šanci. Zasloužená výhra 4:2.

Kluci s přehledem udrželi druhý koš a když budou pracovat jako tým dál, věří, že by se mohli poprat i o ten první. Přes počáteční obavu to vypadá, že tým je na stejné vlně a všichni mají touhu se zlepšovat. Mladší mezi starší zapadli bez problémů. Musejí však stále pod vedením trenérů Michal Schreiera, Michala Zikmunda, Petra Ungra a Martina Petrgála nadále pracovat.

Sestava: Ondra Gřešula, Matěj Slavík – Petr Szturc, Dan Valeš, Matyáš Filip, Martin Řezba, Lukáš Patzelt, Adam Chalupa, Michal Kunt, Vojta Linhart, Jarda Fořt, Tonda Zikmund. (mz)