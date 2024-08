Sestřih zápasu divize C Nový Bydžov - Slavia Hradec Králové. | Video: Josef Bekera

/POZVÁNKY/ První srpnový víkend, co se týká sportovních událostí v královéhradeckém okrese, bude ryze fotbalový. Vedle domácího duelu Votroků v první lize mají fanoušci na výběr řadu přípravných či pohárových střetnutí a také velký dvoudenní žákovský turnaj.

Pátek 2. srpna

FOTBAL

Černožice: Seminář rozhodčích a DFA OFS Hradec Králové se koná od 17.30 hodin v Obecní hospodě.

Libčany: V rámci pouťového jarmarku bude sehráno utkání starých gard Libčany – Rožďalovice (18).

Sobota 3. srpna

FOTBAL

MOL Cup: Nový Bydžov – Dobrovice (10.15).

Pohár hejtmana KFS: Skřivany – Stěžery (17.30), Malšova Lhota – Kosičky (17.30).

Přípravné kopačky: Červeněves – Kněžice (10), Chlumec – Motorlet Praha (10.15), FC Hradec B – Hostouň (10.30 hř. Slavia HK), Malšovice – Albrechtice (17), Chlumec C – Městec Králové (17), Předměřice ml. dor. - Třebeš (18).

Královéhradecko: 11teamsports cup 2024 bude rozehrán na 4 hřištích. Kategorie U12 (9) hř. Opatovice: FC Hradec, Táborsko, Sosnowiec, Petržalka, Předměřice, Jablonec, Brno, Hodonín; hř. Lhota p. L.: Kroměříž, Trnava, Písek, Ústí n. L., Mladá Boleslav, Nový Bydžov, Vítkovice, Slavia Hradec. Kategorie U14 (8) hř. Dohalice skupina A: Sparta Praha, Nový Bydžov, Jablonec, Petržalka, Neratovice, Hodonín; hř. Dohalice skupina B: Brno, Mladá Boleslav, Bohemians Praha, Písek, Slavia Hradec, Čáslav; hř. Háječek skupina C: FC Hradec, Vítkovice, Sosnowiec, Ústí n. L., Plzeň, Opava; hř. Háječek skupina D: Ostrava, Táborsko, Trnava, Most, Náchod, Kroměříž.

Libčany: V rámci pouťového jarmarku fotbalový program: turnaj starších přípravek (9), přátelské utkání ve prospěch Sdružení Neratov pro ZŠ speciální Neratov SK Libčany – FK Chlumec B (13), po utkání proběhne dražba dresů.

Neděle 4. srpna

FOTBAL

Chance liga: FC Hradec Králové – FK Mladá Boleslav (17).

Pohár hejtmana KFS: Předměřice – Nový Hradec (10), Roudnice – Olympia Hradec (14), Nepolisy – Kunčice (17.30), Dohalice – Velichovky (18).

Královéhradecko: 11teamsports cup 2024 vyvrcholí na 4 hřištích zápasy o konečné pořadí. Kategorie U12 hř. Opatovice a Lhota p. L. (9), kategorie U14 hř. Dohalice a Háječek (8).

Přípravné kopačky: FC Hradec ženy – Slavia Praha jun. (10.30 hř. Nový HK), Lhota p. L. – Choltice (17), Černilov B – Libřice (17).

