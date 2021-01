Sport v Česku po čase řeší další skandál. Šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička porušil vládní nařízení, když se účastnil spolu s dalšími známými „firmami“ nočního dýchánku v teplickém hotelu. Deník proto oslovil zástupce sportu z Královéhradeckého kraje a položil jim otázku:

Má Milan Hnilička po skandálu s teplickým večírkem zůstat v čele Národní sportovní agentury a být nejmocnějším člověkem ve sportu?

Miroslav Volejník, prezident ženského basketbalového klubu Sokol Hradec Králové: „Strašný průšvih. Že se politici takhle setkávají, je jedna věc. Sport by měl být čistý. Jenže oni se potom scházejí takovými divnými osobami, to mě mrzí ještě víc. Z dálky to vypadá, že to smrdí něčím nekalým, což mi vadí o hodně víc. Na konec Hniličky jsou dva názory. Sám nevím, jestli ho odvolat či ne. Myslím, že odvedl dobrou práci. My můžeme být rádi, že sport se rozdýchává a jde do něho postupně více peněz. Když už ale sport takhle obhajuje, měl by se k tomu i stejně chovat. Ale asi není teď jiný člověk, kdo by to mohl dělat. Do konce března jsou různé dotace a všechno by se jen zpozdilo. Kluby finance potřebují, neboť prakticky nemají příjem z ničeho. Každopádně udělal obrovskou chybu. Divím se, že si to politici v této době lejsknou. Je to špatný příklad. Někteří lidé teď nemají práci, zatímco politici provádějí tohle.“

Vasil Teodoridis, majitel hokejového klubu HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Určitě by měl ve funkci skončit. Je nejmocnější člověk ve sportu a měl by jít příkladem. Učíme to děti odmala doma, ve škole, na stadionech a naši představitelé nám to hatí svými chybami a chováním. Nejsem člověkem, který není schopen odpustit, ale takhle přece nemůžeme fungovat a chtít, aby se na nižších místech chovali lépe. Možná se mýlím, ale v boji s vládou v době covidu pan Hnilička nenabídl žádný dobrý výsledek. Jako šéf nevybojoval pro děti a mládež žádné pozitivum. Osobně jsem překvapený, že se ho zastaly osobnosti sportu a dá se říci hvězdy. Mám pocit, že by měl odejít. Důvod je zřejmý.“

Tomáš Topol, hokejový trenér, naposledy Čáslav, předtím HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Mě spíše zaráží, že si to neuvědomil, už když tam jel, nebo když ho někdo pozval. Celkově, že si prostě politici dělají, co chtějí. Všichni jsme tady zavření, podnikatelé v gastru jsou na hraně bankrotů a někdo se tím neřídí. Je to výsměch. Milana Hniličku jsem poznal osobně, několikrát jsme spolu jednali a byl to vždy slušný člověk. Bohužel toto je opravdu nesmyslný přešlap. V této funkci, v této době nesmyslných zákazů ze strany vlády, by měl jít příkladem a být opatrný. Je mi to na jednu stranu líto, ale měl by skončit a s ním ve svých funkcích i všichni, kdo tam byli. Nejde jen o Hniličku.“

Vladimír Blažej, fotbalový funkcionář, trenér Sokola Železnice: „Musím říci, že víc než jeho pobyt v teplickém hotelu mne zajímá to, jestli byl či bude schopen přesvědčit odpovědné orgány o tom, že sport není rizikový faktor, ale především prostředek k podpoře imunity a celkového zdraví. Pokud se mu to povede a lidé budou moci realizovat pohyb i sportovní aktivity, tak mu klidně onen teplický pobyt ve společnosti řady velmi zajímavých osobností odpustím a budu považovat jeho rezignaci na poslanecký mandát za dostatečné vyjádření. K tomuto názoru mi stačí porovnání s politickými osudy jiných aktérů různých večerních či nočních aktivit.“

Martin Firbacher, předseda fotbalového klubu FK Chlumec nad Cidlinou: „V čase, kdy jsou restaurace zavřené, kdy se sportovci se skřípěním zubů snaží dodržovat nařízení a kdy tak nějak ani necítíme to, že by se o sport chtělo bojovat, si mocipáni udělají párty a když je chytnou, tak se k tomu nedokážou postavit jako chlapi a jen se vymlouvají na pracovní schůzky…“

Jiří Lebedinský, fotbalový funkcionář a trenér: „I přesto, že pana Hniličku uznávám a vloni jsem měl tu čest se s ním osobně setkat, tak si myslím, že z pozice předsedy NSA by měl odstoupit, a to bez ohledu na jakékoliv další okolnosti.“

Stanislav Ježek, šéftrenér fotbalové mládeže TJ Dvůr Králové nad Labem: „Ano, má odstoupit. Účast na večírku je vědomé porušení zákazu v rámci nařízení, která platí pro všechny. Je nejvyšší představitel sportu a s tím je spojené i nějaké chování či vystupování – tam porušování pravidel nepatří. Navíc si myslím, že v této těžké době pro amatérský sport dospělých ani dětí tato agentura nevymyslela a ani se nesnažila vymyslet, navrhnout, prosadit nějaké možnosti pro pokračování činnosti. Paušálně celý sport stojí a myslím, že to není dobře. Určitě by se našla nějaká odvětví, disciplíny, kde by se v rámci omezení dalo pokračovat a nic ani nikdo by nebyl ohrožen.“

Adam Jiříček, fotbalový rozhodčí: „Dle mého názoru by v čele NSA zůstat měl. Provinil se proti opatřením vlády, za což ho vůbec neomlouvám, spíš naopak, a nějaké sankce nebo důsledky být vyvozeny musí. Ale jeho případnou rezignaci či odvolání bych viděl jako krok zpět pro český sport. Myslím si, že je pan Hnilička člověk na správném místě. Líbí se mi směr, jakým sportovní agenturu vede a kolik práce od jeho nástupu udělal.“

Václav Šorm, fotbalový trenér mládeže RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Za mě jednoznačně ne! Jde o porušení vládních opatření, která dodržuje většina Čechů. Pravděpodobně za peníze lidí, kteří jsou v nelehkých situací. Plivnutí do tváře všech lékařů a sester. A další věc je ta, že jsem neslyšel žádný plán ohledně sportování děti a podobně.“

Ondřej Nejman, fotbalový trenér FK Náchod: „Předem je pro mě naprosto nepochopitelné a zarážející, že v takto napjaté době, kdy děti, mládež a výkonnostní sport prakticky stojí, vůbec napadne ,špičky‘ sportu někam takto vyrazit. Navíc v situaci, kdy se každý po chybě druhého rád sveze. Hnilička složil funkci poslance. Vzhledem k tomu, že mu sportovní svazy většinově vyjádřily podporu (určitě z obavy o dotace), tak asi šéfem NSA zatím zůstane, ale z podle mě zahodil svou slušnou reputaci, odvedenou práci a důvěru lidí v NSA.“

Tomáš Repák, fotbalista SK Týniště nad Orlicí: „Měl by skončit! Ne kvůli tomu večírku, ale z pohledu toho, jaké informace o něm jsou známy. Že není úplně vzdělaný, nerozumí tomu a hlavně tam je jako pomocná ruka těch mocnějších lidí z vlády. Večírek bych okomentoval asi takto - všichni jsme si rovni, ovšem někteří si jsou rovnější.“

Pavel Etrich, prezident házenkářského klubu1. HK Dvůr Králové nad Labem: „Ne. Nejen kvůli situaci, ale i kvůli společnosti, se kterou tam byl. Horší než ,papaláštví‘ a výsměch nařízením, která musí běžní smrtelníci dodržovat, je pro mě vůbec to, co spojuje osoby, které se toho účastnily. Co pana Hniličku, zodpovědného za rozdělování milionů pro sport, vládního poslance, může spojovat s bývalým kmotrem ČSSD Bendou, bývalým předsedou vlády Paroubkem a ředitelem krajské policie Libereckého kraje Husákem. Kdo ví, kdo další tam ještě byl. Všechno jsou to osoby, které mají za sebou mnoho afér a působí to na mě velice nedůvěryhodně.“

Zbyněk Zejda, florbalista, spikeballista a crossmintonista: „Spíše ano. Samozřejmě neznám zákulisí, takže nevidím do toho, jak dobrou práci vykonává, zda jsou jeho vize ve funkci správné a v případě, že ano, zda případný nástupce dokáže navázat na rozdělanou práci. Takže má taková vnitřní otázka je, zda stojí za to Hniličku odvolat s obavou, aby to nebylo kontraproduktivní na činnost sportovní agentury. Ovšem to opravdu nedokážu posoudit. Nedávno vydaný seznam populárních sportů se mi tedy moc nepozdával, některé sporty tam chyběly úplně, ač znám sportovce, kteří se jim věnují a nabalují na sebe další hráče a diváky. Každopádně se mi nelíbí, že shora jdou instrukce, co všechno prostý lid nemůže a pak to představitelé státu sami porušují. Pokud to Hniličku bude stát posty, pak je zajímavé, že stejný osud potkal i pana Prymulu, ač se ,kolem' stále ochomýtá a pan Faltýnek ze sedánku s Prymulou vyšel bez úhony…“

Václav Fejfar, autokrosař, několikanásobný mistr Evropy: „Myslím si, že by pan Hnilička určitě končit v čele NSA neměl, protože si to nezaslouží. Jsou to takové žabomyší války. On se zasloužil o spoustu prospěšných věcí, vybudoval to. Pro mě to zase takový přestupek, aby musel z pozice v NSA odstoupit, není. Podle mě stačí, že se vzdal mandátu poslance, pro sport toho udělal opravdu hodně a věřím, že ještě udělá.“