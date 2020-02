Datum 22.2. 2020 využili organizátoři extrémního závodu Chinese Downhill k rozšíření startovního pole. Z červené sjezdovky ve Svatém Petru se tak v sobotu bude řítit 222 jezdců na horských kolech, kteří budou mít za úkol, být co nejdříve dole.

Ilustrační foto | Foto: Archiv závodu

Dá se očekávat množství pádů, ale i skvělých výkonů. Do Špindlerova Mlýna totiž zavítá na tento legendární závod celá domácí biková špička. „Ve startovní listině jsou závodníci, kteří závodí v různých disciplínách. Nalezneme tam borce, co jezdí freestyle, enduro, či sjezd. Diváci se mají rozhodně, na co těšit,“ uvedl před dnešním závodem zakladatel akce a jeden z nejúspěšnějších závodníků Michal Maroši. Vždyť „svůj“ závod vyhrál už pětkrát! Loni se však musel sklonit před uměním vítězného Mikuláše Nevrkly. Mároši skončil třetí. „Mikuláš bude patřit k favoritům i dnes,“ myslí si.