Opět po roce se do Jičína vrací špičkový hokejbalový turnaj SpeedDeer Český pohár. Toho se znovu zúčastní extraligové týmy, které vyzvou kluby z nižších soutěží.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Pavel Illich

Pětici extraligových celků (Hradec Králové, Kovo Praha, Elba Ústí, Most, Karviná), doplní jeden prvoligový Svitkov. O cenný pohár se porvou i druholigoví Berani Ústí nad Labem. Celý turnaj zpestří reprezentační výběr hráčů do 18 let. Chybět samozřejmě nebudou vítězové posledních dvou ročníků Piráti Hradec Králové, kteří se pokusí vybojovat zlatý hattrick.