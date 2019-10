Po odstartování čekalo plavce ještě 15 metrů běhu po pláži a následné naskákání do klidných vod Atlantiku. Měli před sebou 1,9 km dlouhý plavecký okruh o teplotě vody 18 °C a vzduchu 15 °C. Po několika desítkách metrů se pole postupně natáhlo, ve kterém Petr těsně plaval za nohami vedoucích plavců. Postupně na skupinku nejlepších plavců nepatrně ztrácel, ale klidně se držel ve druhé skupině. V popředí této skupiny vylezl z vody na desátém místě v čase 24:32 min.

Po červeném koberci obklopeném fanoušky doběhl do prvního depa, kde se dozvěděl, že má těsně před sebou čtveřici borců. Po druhém nejrychlejším čase v depu naskočil jako šestý na kolo a čekal ho okruh dlouhý 90 km. V první části rovina, ve druhé zvlněný terén, ale i tři kopce, na kterých cyklisté nastoupali 900 výškových metrů. Postupně se počáteční čtyřčlenná skupina rozšřila o cyklisty zepředu, ale skupinu dostihli i rychlíci zezadu. Na 60 kilometrů, kdy cyklisté vjeli na okruh autodromu již zde bylo cyklistů od čtvrtého do třináctého místa. Postupně se peleton roztrhal, Petr včas nezareagoval a zůstal zpět. Byla tak vytvořena malá skupina od 10. do 12. místa, ve které v závěrečných kilometrech cyklisté spolupracovali. Soukup dojel jako jedenáctý v čase 2:15:50 hod. se ztrátou na nejrychlejšího cyklistu Javiera „jenom“ 2,5 minuty.

Po rychlém přezutí ve druhém depu byl Soukup stále na desátém místě. Triatlonisté v závěrečném účtování měli před sebou dva okruhy po pěti kilometrech podél pláže. I když je závěrečný běh silnou zbraní východočeského sportovce, tak se mu na výtečné běžce podařilo urvat pouze tři skalpy a do cíle doběhl jako osmý.

„S půlmaratonem za 1:15:13 jsem spokojený. Tentokrát jsem sice nevyhrál a na Javiera ztratil 10 minut, ale posunul jsem svoje limity dál. Všechny disciplíny hodnotím pozitivně a i díky tomu jsem si mohl závod konečně užít. Moje letošní maximum na světových podnicích Ironman, Challenge, ITU bylo 10. místo, takže věřím ve zlepšení, pokud nohy předvedou kvalitní běh. Tento závod byl poslední ostrý test před letošním vrcholem, kterým je 26. října Ironman Malaysia. Forma se pomalu zvyšuje, takže ji ještě čtyři týdny podržím a věřím v pódiové umístění“, sdělil Soukup.

Výsledky: 1. Javier Gomez (Špa) 3:51:11, 2. Dylan Magnien (Fra) 3:55:43, 3. Filipe Azevedo (Por)3:56:48, 4. Aleksey Kalistratov ( Rus) 3:57:05, 5. Colin Norris (VB) 3:57:05, 6. Denis Chevrot (Fra) 3:58:21, 7. Petr Soukup (ČR) 4:01:09. (po)