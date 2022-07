Vlahović by měl jako hlavní rozehrávač nahradit Pedu Stamenkoviće, který po několika letech v hradeckém dresu končí. Vlahović v minulé sezoně působil ve slovenské nejvyšší soutěži, kde nastupoval za BC Komárno. „Na klub jsem slyšel velmi dobré ohlasy z více stran a znám hráče, kteří tu v minulosti hrávali, takže se mi nabídka velmi zalíbila a po rychlé komunikace s Peterem Sedmákem jsem se ji rozhodl přijmout. Do Hradce se moc těším. Věřím, že dokážeme navázat na dobré výsledky z předchozí sezony a postoupíme do play off,“ uvedl pro klubový web Královský sokolů Vlahović.