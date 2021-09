Královští sokoli v sezoně 2021/2022 - rozehrávači: Pedja Stamenkovič, Adam Goga, Lukáš Kantůrek. Křídla: Ozren Pavlovič, Nikola Pešakovič, Jiří Šoula, David Škranc, Tomáš Mráz. Pivoti: Peter Sedmák, Ondřej Peterka, Nikola Vujovič.

Realizační tým – trenér: Lubomír Peterka. Asistent a vedoucí týmu: Lukáš Rovenský. Kondiční trenér: Petr Andres. Fyzioterapeutka: Veronika Peterková.

Přišli: Goga, Pavlovič, Pešakovič, Škranc, Vujovič. Odešli: Barač, Brožek, Lošonský, Halada, Chlumecký, Koloničný.

Pokusit se navázat na loňskou úspěšnou sezonu. Takový je cíl hradeckých basketbalistů v právě startujícím novém ročníku Kooperativa NBL.

„Tím základním cílem je probojovat se po základní části do nadstavbové skupiny A1, kam projde osm nejlepších týmů,“ nastínil metu Lubomír Peterka, hlavní trenér Královských sokolů.

V jeho týmu v letní pauze došlo k poměrně výrazným změnám. Skončili tři hráči základní pětky (Pavol Lošonský, Nemanja Barač a Filip Halada) plus další. Kádr naopak posílili Srbové Nikola Pešakovič a Nikola Vujovič, Chorvat Ozren Pavlovič a čeští hráči David Škranc s Adamem Gogou.

Hradečtí sehráli sice devět přípravných utkání s různými výsledky, ale po nemalé obměně týmu bylo velkou otázkou, jak na tom budou herně a především výsledkově v nejvyšší tuzemské soutěži.

Podle prvního utkání se zdá, že by to nemuselo být vůbec špatné, neboť Královští sokoli v neděli zvítězili na palubovce Ústí nad Labem rozdílem osmi bodů.

Sluneta Ústí nad Labem – Královští sokoli Hradec Králové 64:72 (11:19, 27:38, 49:57). Body: Autrey 21, Pecka 14, Jones 8, Johnson 8, Svejcar 7, David 3, Fait 3 – Pešakovič 23, Pavlovič 12, Sedmák 11, Stamenkovic 8, O. Peterka 8, Vujovič 5, Goga 3, Šoula 2. Trojky: 5:9. Trestné hody: 10/7 – 11/9. Doskoky: 28:40. Fauly: 14:17. Diváci: 560.

„Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli první utkání na horké půdě. Ústeckým nevyšel vstup do zápasu a od toho se to odvíjelo. V podstatě jsme si náskok udržovali až do konce. Bylo vidět, že domácí jsou nervózní a že chtějí vyhrát, ale bohužel pro ně jim nepadly nějaké i dobré střely a my jsme toho dobře využili,“ uvedl Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

„Jsem velmi spokojený, že jsme na úvod zvítězili, i když jsme byli v oslabení. Věděli jsme, že to bude těžká práce, ale nějak jsme se s tím popasovali. Hlavně musím vyzdvihnout kvalitní obranu, která nám společně se špatným procentem střelby domácích pomohla. Teď nesmíme usnout na vavřínech a pokračovat dál,“ poznamenal hradecký rozehrávač Adam Goga.

Další utkání královéhradečtí basketbalisté sehrají ve středu, kdy od 19 hodin přivítají v třebešské sportovní hale USK Praha.