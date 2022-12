Hlásili, že do Opavy i v okleštěné sestavě nepojedou na výlet. A to také splnili. Královští sokoli bez tria marodů (Mandalinić, Svojanovský, Vlček) v utkání 15. kola nejvyšší soutěže pořádně potrápili favorita na jeho palubovce, jenže vítězství z toho nebylo.

Oslabený Hradec byl více jak tři čtvrtiny domácím vyrovnaným soupeřem, ale ti nakonec zlomili zajímavý duel ve svůj prospěch a Východočechy porazili o jedenáct bodů.

BK Opava – Královští sokoli Hradec Králové 92:81 (21:21, 40:43, 64:62). Body: Jurečka 21, Šiřina 20, Slavík 15, Zbránek 9, Farský 8, Mokráň 7, Kvapil 6, Kouřil 3, Švandrlík 3 – Šturanović 21, Autrey 20, Goga 10, Škranc 9, Kábrt 8, O. Peterka 8, Kalný 4, Vondra 1. Rozhodčí: Hruša, Karafiát, Dombrovský. Trojky: 20:6. Trestné hody: 15/10 – 21/15. Doskoky: 38:35. Fauly: 21:20. Diváci: 1212.

Slezany k výhře dotlačila především impozantní střelba z tříbodového oblouku – dvacet úspěšných střel z osmačtyřiceti pokusů je rekordem této ligové sezony, ale i třetím nejlepším výkonem NBL od roku 1998!

„Chtěli jsme vyhrát. Tým chválím za to, že se nepoložil a favorita tři čtvrtky trápil. Opavští mají hodně tříbodových střelců, což se projevilo na výsledku. Ale obdržet 20 trojek a prohrát jen o 11 bodů považuji za částečný úspěch. Výhra Slezanů byla upachtěná, šlo vidět, že nejsou úplně v pohodě,“ uvedl hradecký trenér Lubomír Peterka.

BK Opava (ve žlutém) - Královští sokoli Hradec Králové 92:81Zdroj: BK Opava/Ondřej Kovalčík„V prvním poločase jsme hráli velmi dobře, vedli jsme. Čekali jsme, že to pak na nás Opava spustí, protože její výkon nebyl dobrý. Měli jsme špatný vstup do třetí čtvrtiny. Musím také říct, že soupeř má Jurečku a my ho nemáme, v tom byl rozdíl. Trojky 10/7 v jeho podání, to nás potopilo. On byl jasným X-faktorem. Domácí nakonec vyhráli zaslouženě, ale trápili jsme je až do poslední chvíle,” dodal kouč Sokolů.

„Věděli jsme, že Opava je doma hodně silná a to se potvrdilo. Přesto jsme si věřili. Všichni naši hráči odvedli nadstandardní výkon, nebýt hloupých ztrát a problémů na doskoku, mohli jsme i překvapit. Úspěšnost trojkové střelby však rozhodla o dvouciferné výhře domácích,” podotkl hradecký křídelník David Škranc.