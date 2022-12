Slezané prohráli před vánočními svátky na půdě nováčka Slavie Praha vysoko 69:98, zatímco Královští sokoli v duelu týmů z chvostu tabulky porazili doma Olomoucko 68:60.

Na druhou stranu Východočeši na Opavu neumí a mají z ní možná až přehnaný respekt, o čemž svědčí fakt, že ji ještě neporazili (15 porážek).

Žádná střelecká hitparáda, ale domácí prokletí Královských sokolů je prolomeno

„Potřebujeme výhru a další body do tabulky, rozhodně do Opavy nejedeme jen tak odehrát zápas. Pro úspěch uděláme maximum v jakékoliv sestavě, v jaké tam budeme,“ naráží hradecký kouč Lubomír Peterka na určité zdravotní problémy jeho týmu.

„Vítězství s Olomoucí nás samozřejmě vzpružilo, navíc přišlo do předvánoční doby, takže jsme si dali pěkný dárek. Věřím, že nám tato výhra pomůže do dalších duelů. Opava utrpěla debakl na půdě nováčka ligy Slavie, o to více těžký zápas nás čeká,“ dodává trenér Peterka.