Uplynulý víkend se v Městské sportovní hale uskutečnila Mezinárodní Velká cena Jablonce nad Nisou jako součást seriálu Českého poháru v kategoriích U12 (do 12 let), U14, U16, U18 a U23.

Darina Jirásková na nejvyšším stupni. | Foto: Monika Veisová

Na sedmi jabloneckých tatami se představilo 1143 mladých judistů, ze 123 klubů nejen ČR, ale i z Kazachstánu, Polska, Německa a Ukrajiny. V sobotu v kategoriích U16, U18 a U23, v neděli pak v kategoriích U12 a U14.

V silné konkurenci se z jičínských nadějí nejvíce dařilo Darině Jiráskové v kategorii U16 do 52 kg, která ve všech svých utkáních zvítězila před časovým limitem a zaslouženě vybojovala v této prestižní soutěži zlatou medaili.

Ve stejné věkové kategorii získal bronzovou medaili Jan Egrt ve svém prvním startu ve vyšší hmotnostní kategorii do 55 kg. O účast ve finále jej připravilo jeho drobné zaváhání v závěru semifinálového utkání.

V hmotnostní kategorii do 73 kg unikla jen těsně bronzová medaile Mirku Kratochvílovi, který mile překvapil a po velmi dobrém výkonu skončil pátý.

V kategorii dorostenek do 48 kg zatím nenavázala na své výkony z předešlých let Natálie Rejmanová a skončila sedmá. Ve stejné kategorii obsadila Barbora Horáčková 9. místo.

V kategorii U18 se představili Jitka Ryšavá, Štěpán Lánský a Kryštof Neuwirth. Po přestupu do vyšší věkové kategorii se však prozatím nedokázali prosadit.

V kategorii U23 do 73 kg vybojoval junior František Egrt i přes drobné zdravotní problémy po solidním výkonu 5. místo. V kategorii do 81 kg se Marinu Vrabie nedařilo a do bojů o medaile nezasáhl.

V nedělní soutěži se nejvíce dařilo Evelíně Lemmerové v kategorii U14 do 48 kg, která ve finálovém utkání podlehla své soupeřce z Polska velmi přísným rozhodnutím rozhodčích a vybojovala tak stříbrnou medaili.

Další stříbrný kov přidal do jičínské sbírky po velmi dobrém výkonu Oliver Tichý v kategorii do 55 kg.

V kategorii do 38 kg Josef Varšányi do bojů o medaile nezasáhl.

V kategorii U12 do 32 kg skončila Karla Lemmerová pátá, stejně jako Vitaliia Shepa do 44 kg. Matěji Vaňkovi se v kategorii do 32 kg nedařilo a soutěž pro něho skončila již v prvním kole.

Jičínský oddíl obsadil v konkurenci 123 domácích a zahraničních klubů lichotivé 13. místo. I přes medailová umístění čekali jičínští trenéři od některých svěřenců lepší výkony a ukázalo se, že je stále co zlepšovat.

SKP JUDO Jičín, z.s., děkuje za podporu NSA, Královéhradeckému kraji, městu Jičín a firmě DEPRAG CZ a.s.

-Milan Letošník