Skvělé Hořice: Datzer dominoval, Maurer slaví. Úchvatný souboj rivalů v šestkách

/VIDEO, FOTO/ Do Hořic se sjela evropská elita a bylo se na co dívat! Jubilejní 30. ročník České Tourist Trophy, v rámci které se jezdí i mistrovství Evropy na přírodních okruzích IRRC, přinesl motocyklovým nadšencům čistou radost. V královské kubatuře Superbike dominoval na východě Čech německý pilot David Datzer, jenž startoval na divokou kartu a body se do pořadí nepočítaly. S předstihem si tak titul zajistil Švýcar Lukas Maurer. Supersporty přinesly krásné souboje dvou nejlepších jezdců šampionátu. Fanoušci se bavili i při sledování tříd Klasik a Side.

Střípky ze závodního víkendu v Hořicích. Jubilejní 30. ročník ČTT si jezdci i fanoušci museli užít. | Video: Deník