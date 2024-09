Úvodními dvěma zápasy odstartoval o neděli Ligový pohár kategorie C+. Soutěž se hraje systémem double KO, což znamená, že každý tým si může dovolit v soutěži maximálně jednu prohru. Případná druhá znamená pro letošní sezonu 2024/2025 vyřazení.

V jediném předkole soutěže nestačil nováček nejnižší D ligy Co se našlo Šonov na novice ligy C Los Ďoblos Hostinné, když na domácím terči podlehl vysoko 3:21. Ve druhém střetnutí, které bylo předehrávkou prvního kola, se naopak z těsné výhry 21:17 ve Dvoře Králové nad místními Xmeny radoval Lucky Darts Jičín C.

Další souboje jsou na programu až 27. října, kdy do hry zasáhnou i zbylá o neděli pauzírující družstva. Kompletní rozpis soutěže lze vyhledat na portále www.sipky.org/khk-s. (Von)