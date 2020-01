Praha hostila o uplynulém víkendu výběr šipkařů ze všech koutů republiky. V české metropoli se odehrál Bull´s Turnaj mistrů přesněji osm Bull´s Turnajů mistrů. Hrálo se totiž ve čtyřech ženských a stejném počtu mužských výkonnostních kategoriích, ve kterých se dohromady představilo 142 hráčů nominovaných z krajských mistrovství sezony 2019. Severní region Královéhradeckého kraje reprezentovala osmička hráčů potažmo hráček.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Sobota již tradičně nabídla bitvy v kategoriích A a D v nichž se našim zástupcům bohužel příliš nedařilo. Nejpozitivnější stopu v sobotu zanechala Eva Košťálová (Fekobe Pilníkov). Loňská stříbrná medailistka kategorie B naskočila tentokrát do topkové - áčkové - a dotáhla to v ní až do čtvrtfinále. Konečná pátá příčka v elitní ženské společnosti je báječným počinem.