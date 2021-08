Jako přes kopírák. Finále dívčího i chlapeckého singlu jako by psal stejný scénárista. První set byl vyrovnaný, ač v jeho úvodu dominovali pozdější vítězové. Nakonec ho oba vydřeli. No a ve druhém už se hrálo na jednu bránu…

Nosková – Bartůňková 6:4, 6:1

Ideální situace. Ve finále dívčí dvouhry v 94. ročníku Pardubické juniorky proti sobě nastoupily dvě nejvýše nasazené hráčky. Turnajová jednička Linda Nosková z TK Precheza Přerov byla v utkání proti Nikole Bartůňkové ve skóre neustále nahoře. Ani jednou neprohrávala a tudíž je titul mistryně České republiky ve správných rukou.

Siniakov – Menšík 7:6(5), 6:1

Naopak do finále chlapeckého singlu se probojovali hráči níže nasazení. Královéhradecký Daniel Siniakov jako turnajová pětka vyzval Jakuba Menšíka (TK Agrofert Prostějov), který měl číslo nasazení čtyři. Siniakov vlétl do utkání jako uragán. Nikde ani stopa nervozity. Naopak vysoce koncentrovaný výkon.

„Nervózní jsem ale byl. Den před finále jsem nad zápasem přemýšlel. Představoval jsem si, jak by se mohl odvíjet. Nepřipouštěl jsem si, že bych mohl prohrát. Proto jsem byl od začátku sebejistý,“ odhaluje sebevědomý nástup Daniel Siniakov.

Vedl 3:0 a 40:15 při soupeřově podání. Potom se však, jeho stroj zasekl a Menšík se vrátil do utkání. A to tak, že dotáhl set do tiebreaku.

„Soupeř je velice kvalitní. Nezpanikařil, začal hrát klidněji. Já jsem mu pomohl několika chybami. Od stavu 4:4 jsme se tahali o každý míč,“ popisuje.

Ve zkrácené hře byl Siniakov poprvé dole. Prohrával 0:2 a Menšík zazdil lehký míč. Klinickou smrt pak prožil za stavu 4:5, kdy poslední bod nabídl dvojchybou. Jenže poté už neztratil ani bod.

„Ukázalo se, že Jakubovi ještě chybí zkušenosti. Ke konci tiebreaku udělal několik jednoduchých chyb a první set se naklonil na moji stranu. I za nepříznivého stavu, kdy šel podávat na vítězství jsem měl v hlavě jedinou myšlenku, že to otočím,“ podotýká.

Ve druhém už jasně kraloval Siniakov. Znovu se potvrdilo, co udělá s hráčem promarněný tiebreak. Navíc dobře rozehraný.

„Ve druhém setu jsem hrál od začátku až do konce na plné čáře."

Pro každého mladého tenistu, či tenistku je vítězství na Juniorce ukončením jedné kariérní etapy.

„Vyhrát Juniorku byl jeden z mých životních snů, a také jeden z posledních turnajů v mládežnické kategorii. Jsem rád, že jsem ji zakončil velkým triumfem. Vyhrát Pardubickou juniorku a dostat se do společnosti světových tenistů je pro mě velká čest,“ rozplýval se bezprostředně po utkání Daniel Siniakov.