Další ročník smíšených tenisových družstev je minulostí, jak se dařilo sportovcům z Nové Paky? Oba dospělé týmy nastupovovaly v Královéhradecké krajské soutěži.

První tým dospělých se přes celkem nabitou sestavu v mužské části soupisky potýkal s občasnými výpadky v nominaci na některé zápasy, což přispělo nakonec až ke konečnému čtvrtému místu v Královéhradecké krajské soutěži – 1. třídy, skupiny A.

Áčko porazilo Lokomotivu Trutnov B 8:1, Tenis-Centrum DTJ HK D 5:4 a TK Dynamo Hradec Králové B 6:3, naopak podlehlo Tenisovému klubu Eden B 3:6, TJ Lázně Bělohrad B 3:6 a SK HIT Hradec Králové B 3:6.

Za tým nastoupili Tereza Kyselová, Hana Janatová, Christine Jevicky, Ivana Ježková, hrající kapitán Jan Šmidrkal, Jiří Bartoš, Lukáš Jebavý, Jakub Krause a Patrik Matouš.

Tenis Nová Paka A. Zleva Jakub Krause, Tereza Kyselová, Jan Šmidrkal, Ivana Ježková a Lukáš Jebavý.Zdroj: Jan Blažek

PŘÍJEMNÉ PŘEKVAPENÍ

Béčko dospělých po postupu do Královéhradecké krajské soutěže – 1. třídy, skupiny B příjemně překvapilo konečným třetím místem, když do posledního kola bojovalo o postup do Královéhradeckého krajského přeboru poté, co celkovému vítězi TJ Červený Kostelec A uštědřilo jedinou porážku napříč celou soutěži.

Družstvo porazilo TJ Chlumec nad Cidlinou A 8:1, Sportovní klub Třebechovice pod Orebem B 7:2, TK Lokomotivu Hradec Králové 8:1, TJ Červený Kostelec A 6:3 a LTC Jaroměř 8:1, podlehlo Sokolu Bukovice 3:6 a SK Rychnovek 3:6.

Za tým nastoupili Petra Žigová, Vendula Albrechtová (hostující ze Sokola Horní Branná), Tomáš Nádvorník, Roman Pham (hostující ze Spartaku Vrchlabí), Milan Stránský, Martin Erban a Petr Holda. Kapitány byli Martin Erban a Milan Stránský.

Tenis Nová Paka B. Zleva Petr Dlabola st., Tomáš Nádvorník, Petra Žigová, Vendula Albrechtová, Martin Erban a Milan Stránský.Zdroj: Jan Blažek

- Jan Blažek