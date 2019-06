Třiadvacetiletá Siniaková dosud sbírala velké úspěchy především ve čtyřhře, kde drží pozici číslo jedna na světě. Spolu s Barborou Krejčíkovou loni zde na French Open získaly titul v deblu, následně ovládly i Wimbledon. Letos v Paříži ale překvapivě dohrály už v prvním kole.

Odměna za dřinu a vůli

Siniaková i pro sebe nečekaně září ve dvouhře. V Paříži je stejně příjemným překvapením jako Markéta Vondroušová, která v neděli prošla už mezi osm nejlepších tenistek.

„Jak mi tu všichni připomínají, světovou jedničku jsem ještě neporazila. A taky jsem se nikdy předtím nedostala do druhého týdne grandslamu. Určitě je to velký úspěch,“ radovala se 42. hráčka světa ve dvouhře.

Úspěch je o to cennější, že zkraje letošního roku se Siniaková trápila. Pětkrát za sebou vypadla v prvním kole, do čtvrtfinále se dostala až v květnu v Praze a tři výhry si připsala v Norimberku, v generálce na Paříž.

„Bylo to těžké období. Člověk věří tomu, že do toho dává všechno, pořád trénuje, jede rutinu. Oříšek byl, že já se cítila na kurtu dobře – a stejně to nepřicházelo. Bylo náročné to udržet,“ ohlíží se. A navíc krátce před French od ní nefér způsobem odešel trenér Iain Hughes.

Výhra nad jedničkou Ósakaovou je tak odměnou za všechno „Teď se mi to konečně sešlo a ukazuju dobrý tenis,“ těší Kateřinu Siniakovou.

A její cesta na Roland Garros může v pondělí pokračovat dál. Má na to.

KOMENTÁŘ: Brit si možná trhá vlasy

Byla to podpásovka. Ke všemu v nejnevhodnější dobu. Kateřina Siniaková přišla krátce před French Open o trenéra Iaina Hughese. Brit přijal laso osmnáctileté Rusky Anastasie Potapovové (prohrála ve druhém kole) a spolupráci s rodačkou z Hradce Králové ukončil. ,,Asi dostal lepší nabídku, bylo to pro mě nečekané a dost překvapivé,“ netajila Kateřina. Není divu. Tohle se na okruhu WTA v průběhu sezony stává zřídka. Zjednodušeně řešeno: Je to neetické. Katku však jen tak něco nepoloží. V Paříži válí, je už v osmifinále. Pro rady chodí k tátovi. Symbióza funguje náramně. V sobotu smázla ve dvou setech světovou jedničku Naomi Ósakaovou. Heslo, kterým se řídí: ,,Nikdy se nevzdávej“, naplňuje do puntíku. Po více než tříhodinové bitvě by o tom mohla vyprávět i Řekyně Sakkariová. Siniakovou v duelu s ní nevykolejily ani tři nevyužité mečboly…



Hughes si teď možná trhá vlasy. Přijde o velmi tučnou provizi, česká hvězdička vydělá balík. A to (doufejme) ještě není konec. Když se rozjede, je těžké ji zastavit. Co asi předvede dnes proti Američance Keysové?