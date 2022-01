Senzace byla blízko. Sokoli trápili nymburského obra až do konce. Padli o 5 bodů

/FOTOGALERIE/ Měla to být jasná záležitost superfavorita. Basketbalisté Nymburka, dlouhodobý tuzemský gigant, přijeli do Hradce Králové pro hladký postup do Final Four Českého poháru. Jenže stalo se to, co se stává jen zřídkakdy. Český velikán se pořádně nadřel, dokonce měl namále. Moc nechybělo k senzaci.

Čtvrtfinále Českého poháru: Hradec Králové (v bílém) - Nymburk 75:80. | Foto: Luboš Lorinc

Královští sokoli šli do zápasu v roli velkého outsidera, ovšem na palubovce to tak nevypadalo. S obrem sehráli naprosto vyrovnanou partii, prezentovali se skvostným výkonem a jen kousek jim chyběl k obrovskému překvapení. Středočeši nakonec zvítězili rozdílem pěti bodů, přičemž ještě čtyři minuty před koncem to bylo o pouhopouhý bod. Hradec sice ve čtvrtfinále končí a pohárový bronz tak letos neobhájí, avšak jinak suverénnímu Nymburku tentokrát pořádně zatopil. Královští sokoli Hradec Králové – ERA Basketball Nymburk 75:80 (9:18, 31:40, 58:60). Body: Stamenkovič 17, Vujovič 12, Goga 9, O. Peterka 9, Pešakovič 8, Sedmák 7, Škranc 5, Šoula 5, Pavlovič 3 – Harding 29, Ross 13, Gak 9 (11 doskoků), Hruban 9, Benda 6, Kříž 5, Tůma 3, Váňa 3, Palyza 2, Kovář 1. Rozhodčí: Baloun, Vondráček, Baudyš. Trojky: 12:4. Trestné hody: 10/9 – 23/20. Doskoky: 35:54. Fauly: 21:17. Pět chyb: 1:0 (40. Pešakovič). Diváci: 100.