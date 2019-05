SKK Jičín reprezentovaly hned dvě zkušené kuželkářky, které navíc již vědí jak chutná zisk medaile na této vrcholné akci. Nutno říci, že očekávání nejen naplnily, ale i výrazně překročily.

Za kutnohorskou Ivanou Kopeckou 577 se seřadily trutnovská Krulišová 562 a právě jičínská Alena Šedivá 560. Ta odehrála výbornou partii. Shodila 376 kuželek do plných a 184 v dorážce a rázem se ocitla ve skupině medailových aspirantek. Velmi nadějnou pozici si vytvořila díky 539 poraženým kuželkám i Marie Kolářová.

Neděle jako na houpačce

Druhý den však bylo vše jinak. Jako by nejlepší hráčky ze soboty neunesly vidinu úspěchu, který byl na dosah. Až na jedinou vyjímku, se žádná z nich ani zdaleka nepřiblížila ke svému hodnotnému výkonu z předchozího dne. Pořadí se neuvěřitelně měnilo a v mnoha případech jen několik málo kuželek rozhodovalo o významném posunu či propadu ve výsledkové listině.

Marie Kolářovou zařadil nához 509 kuželek na 14. příčku ve finále a udržel v elitní desítce kombinace na 2x120. Zde 1048 bodů znamenalo pěknou 9. příčku jen o dorážku za osmou Olgou Hornovou. Alena Šedivá šla do boje o medaile v závěrečném kvartetu nejlepších kvalifikantek. Z této čtveřice se vůbec nedařilo Krulišové, která tak jako první vypadla z boje o medaile. Zbývající trio hráček se pralo doslova o každou kuželku. Na medaili z finále jednotlivkyň byl třeba výkon 553 kuželek a vyšší.

Medaile těsně utekla

To Šedivé nedalo – 532 znamenalo ale výbornou pátou příčku. V kombinaci to však bylo rozehrané ještě na lepší umístění. V ní nakonec dělily trio mezi druhým a nevděčným čtvrtým místem pouhé tři kuželky. Titul brala zaslouženě nejvyrovnanější hráčka víkendu Žádníková 1111, stříbro nejlepší z kvalifikace Kopecká 1095. O bronzu pro nejlepší hráčku finále Živnou rozhodlo při naprosto shodném součtu 1092 bodů až druhé kritérium a to je lepší výkon v dorážce! Medaile pro Jičín a Alenu Šedivou tak unikla o jedinou kuželku. (jk)