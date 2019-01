JIČÍN - Ve znamení souboje Jana Slavíčka s Tomášem Bergrem se odehrával veřejný cyklistický závod Scott Jičínská padesátka.

Na start se postavilo více než sto účastníků ze tří českých krajů. | Foto: DENÍK/Josef Petráček

Startovalo se v Podhradské ulici, ostrý start byl na Čeřovce. Pro účastníky připravili organizátoři z Fit clubu trať dlouhou 47,3 km s celkovým převýšením 755 m.

Vrchařskou prémii na Táboře (28. km) vyhrál Jan Slavíček před Tomášem Bergrem, do cílové rovinky finišovala trojice jezdců, z ní měl nejvíce sil posledně jmenovaný. V cíli řekl: „Byl to skvělý závod, pořadatelé připravili výbornou trať, nechyběla ani nádherná vyhlídka do kraje“.

Výsledky, muži: 1. Tomáš Berger (Kupkolo.cz) 1:34,11 hod., 2. Jan Slavíček (Scania Apache Team Kolín) 1:34,12, 3. Jan Martin (MTB Jilemnice) 1:34,14. Čtvrtý projel cílem Jan Pomikálek z Hořic.