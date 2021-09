Při slavnostním aktu nemohli chybět Adamovi rodiče: maminka Ivana a táta Josef. Oba dva jsou nedílnými součástkami dobře promazaného stroje a na Dálném východě svého syna doprovázeli. Kamarádi, sousedé, další obyvatelé Bělé, přespolní i cizí chtěli jen to jediné, osobně zlatému triu pogratulovat. Nechyběly ani dary: věcné, sladké, voňavé ale také ručně vyrobené.

VIDEO, FOTOGALERIE/Zlatá kometa paralympijských her už je doma. A to doslova. Adam Peška, který v Japonsku senzačně ovládl soutěž ve sportu zvaném boccia, v sobotu ráno dorazil z Tokia, aby hned v neděli potěšil své spoluobčany v Rohovládově Bělé. Ti mu připravili bouřlivé přivítání. Na místní fotbalové hřiště dorazilo odhadem pět stovek Peškových příznivců.

