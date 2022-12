Z turnajových úspěchů jmenujme 3. místo na mezinárodním turnaji ve Vratislavi 1979 a 4. místo v Děčíně 1974. Byl mistrem FIDE, trenérem 1. třídy a ústředním rozhodčím. Dále nehrajícím kapitánem československého reprezentačního družstva mužů na světových šachových olympiádách 1986 (Dubaj), 1988 (Soluň) a na ME družstev 1988. Vedl české mládežnické reprezentanty na mnoha MS a ME.

Byl autorem řady trenérských publikací, podílel se na vzniku a rozpracování tréninkové metodiky. Především jeho zásluhou vznikl systém individuálních tréninků mladých českých talentů používaný dodnes. Byl členem řady orgánů šachového svazu včetně Trenérsko-metodické komise Šachového svazu ČR.

PARTE - Evžen GonsiorZdroj: Lubomír DouděraDlouhá léta se individuálně staral o výchovu šachových talentů a trenérsky působil i při republikových šampionátech mládeže. Jeho tréninkovou péčí prošla řada reprezentantů, mj. Martina Holoubková, Jan Votava či Martin Petr, většinou nositelé titulů velmistra.

Na televizních obrazovkách ČT4 Sport byl řadu let k vidění v pořadu V šachu, kde poutavým způsobem zasvěcoval diváky do tajů královské hry. Proškolil nespočet trenérů, kteří jdou v jeho šlépějích.

Obdivuhodná byla jeho neuvěřitelně vitalita. Ještě před několika lety byl k vidění na kole po cyklotrasách v hradeckých lesích, společně se spolupracovníkem Deníku Lubomírem Douděrou, radoval se z turistiky či houbaření. Ještě před pár dny přijímal blahopřání k jeho 91. narozeninám. Bude všem na 64 polích i mimo ně chybět. Čest jeho památce!

„Průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje, nejlepší učitel inspiruje – řekl Charles Farrar Browne. Zdá se mi ale, že ti nejlepší učitelé, v šachovém světě trenéři, dokonce dokážou změnit charakter svých svěřenců. Alespoň u mě to tak bylo. S panem Gonsiorem jsme spolupracovali řadu let a daleko více než za šachové úspěchy jsem mu vděčný za to, jak mě postupem času vychovával. Byla s ním vždy legrace, šachy miloval a to dokázal dobře předat svým žákům. Za svoje svěřence vždy bojoval, chtěl pro ně to nejlepší, věnoval se jim daleko nad rámec tréninkových hodin. Šachovému světu bude trenér jeho formátu velmi chybět. Naštěstí se můžeme snažit jeho odkaz předávat dál. Děkuji za vše, pane Gonsiore,“ uvedl Martin Petr, předseda Šachového svazu ČR.

Lubomír Douděra