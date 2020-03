Sezona trutnovských basketbalistek skončila o něco dříve než si hráčky svými výsledky zasloužily, a tak nadešel čas na hodnocení uplynulého období. V příjemném rozhovoru s nejlepší střelkyní družstva Annou Rylichovou jsme se zároveň dotkli aktuálního tématu, jímž je celosvětový boj s nákazou zvanou COVID-19.

Lokomotivě skončila další sezona v nejvyšší domácí soutěži. Jaká byla? Rozdělila byste ji třeba na méně vydařenou první polovinu před vánoci a tu lepší po nich?

Nemyslím si, že by letos byla nějaká špatná a dobrá polovina. V obou částech sezony se nám podařilo vyhrát i prohrát některá klíčová utkání. Spíše bych řekla, že jsme se v průběhu celého ročníku pořád zlepšovaly a více sehrávaly. I přes to, že jsme měly velice mladý tým, si myslím, že jsme zejména ke konci sezony dokázaly předvádět velice pěkný basketbal.

Vy jste soutěž dokončily na osmé pozici. Sluší týmu? Je to umístění, jaké si zasloužíte nebo bylo i na víc?

Vzhledem ke všem okolnostem, s nimiž jsme se musely ze začátku a v průběhu sezony potýkat, je podle mě osmé místo skvělý výsledek. Rozhodně se před sezonou nedalo brát play off jako samozřejmost. Proto jsem ráda, že se této mety podařilo dosáhnout.

Vám je dvacet let a v kádru Trutnova věkově patříte do střední generace. Cítíte se zde spíš jako ta mladá nebo jedna ze zkušenějších?

V každém jiném týmu bych věkově patřila k mladým hráčkám, ale vzhledem k věkovému složení našeho kádru, se se mnou počítalo spíše jako se starší a zkušenější hráčkou. Vlastě i vzhledem k tomu, že jsem letos v Ženské basketbalové lize zahajovala již svoji čtvrtou sezonu.

Koho vlastně vy sama považujete za nejzkušenější hráčku, kdo je u vás lídrem kabiny (a proč)?

Jednoznačně Kača Kozumplíková. Nejenom, že je kapitánkou týmu a je z nás nejzkušenější, ale dokáže nás stmelit a namotivovat za každé situace. Je dobré mít mezi sebou nějakou „autoritu“, která v týmu dokáže nastolit řád, aby vše fungovalo a zároveň je pro všechny oporou.

Na druhou stranu jste v kádru měla i o dost mladší spoluhráčky. Co říkáte třeba na výkony sedmnáctileté Anety Finkové, kterou lze označit za objev sezony?

Souhlasím. Anet letos, ač to byla její úplně první sezona mezi dospělými, předváděla skvělé výkony. Je až obdivuhodné, jak se zhostila role druhé rozehrávačky. Nelze samozřejmě opomenout ani ostatní holky, které si letos odbyly svoji premiéru v ŽBL. Myslím si, že se všechny své šance ujaly na maximum a za jejich odhodlání a nasazení jim nelze nic vytknout. Je skvělé, že trutnovský klub dává příležitost mladým a talentovaným hráčkám.

Vám se z osobního hlediska sezona vydařila skvěle. S průměrem přes 14 bodů jste nejlepší střelkyní družstva. Je něco, s čím třeba u sebe nejste spokojena?

Vždycky je co zlepšovat a přede mnou je ještě dlouhá cesta a spousta práce. Jsem ráda, že mám každou sezonu možnost se krok po kroku posouvat. Je to dáno i mojí rolí v týmu, kdy se ode mě očekává, že tým potáhnu. Jak po bodové stránce, tak například i po mentální. Já doufám, že jsem po většinu zápasů tuto úlohu plnila.

Momentálně jste měly hrát čtvrtfinále play off proti pražskému USK. Mrzí vás hodně, že jste byly o toto měření sil ochuzené?

Zápasy s USK nám přináší cenné zkušenosti. Přece jen je to jeden z nejlepších týmů v celé Evropě. Vždycky jsou to velice náročná, a ne vždy divácky atraktivní utkání. I když musím podotknout, že jsme s nimi v posledním vzájemném střetnutí nepředvedly vůbec špatný výkon. Mrzí mě, že byla sezona předčasně ukončena, rádi bychom si ještě zahrály pár zápasů. A kdybychom si mohly vybrat, určitě bychom braly raději jiného soupeře, než USK (usmívá se).

Místo toho asi nejdelší pauza od basketbalu v životě. Jak ji vy sama prožíváte?

Ze začátku jsem si to určitě plánovala trochu jinak. Letos nemám poprvé reprezentační povinnosti, takže i od toho by se odvíjely mé prázdninové plány. Nejspíš bych cestovala, na to v předchozích letech nebyl prostor. Momentálně využívám svůj volný čas ke studiu.

Za vším je hrozba koronaviru. Už jste si zvykla na nošení roušky? O co všechno vás v běžném životě stav nouze v naší republice připravil?

S nošením roušky problém nemám, když vím, že tím alespoň trochu můžu přispět k minimalizaci šíření nákazy. Nejhorší je pro mě asi omezení pohybu jako celku. Byla jsem zvyklá trénovat, chodit do posilovny, běhat, trávit volný čas venku. Chápu, že v dnešní situaci to není možné, ale dokážu se tomu přizpůsobit a najít jiné možnosti.

Sportovní dění je nejen u nás zastaveno. Zavřené jsou i školy. Co myslíte, lépe řečeno zkusíte si tipnout, jak dlouho tento stav potrvá?

Na tuto otázku, podle mě, nedokáže odpovědět nikdo. Já bych jen byla ráda, kdyby se situace už nadále jenom zlepšovala.

Kdybyste měla v nastalé situaci najít nějakou pozitivní změnu oproti běžnému životu, napadla by vás nějaká?

Tím, že jsme pořád pendlovaly na trase Pardubice – Trutnov, se mi nedařilo dostat se domů na delší dobu a trávit čas s rodinou. Můžu si také dodělat věci do školy, které jsem přes semestr moc nestíhala. Takže některá pozitiva to opravdu má.

Vám sezonu předčasně ukončilo rozhodnutí basketbalového svazu, máte tedy basketbalové prázdniny. Takže je asi zbytečné se ptát, zda se nějak udržujete v kondici. Nebo se pletu?

Snažím se každý den alespoň něco dělat. Sport je něco, co mě baví, naplňuje a úplně si neumím představit bez něho být. Když jsem mohla, chodila jsem běhat, zajezdit si na kole nebo do posilovny. Teď je to trochu složitější, ale doma máme rotoped, tak jezdím aspoň na něm a k tomu se snažím posilovat.

Anna Rylichová v A týmu Lokomotivy

2016/2017 111 bodů / 4.8 průměr na zápas

2017/2018 203 bodů / 8.1 průměr na zápas

2018/2019 269 bodů /12.2 průměr na zápas

2019/2020 311 bodů /14.1 průměr na zápas

Střelkyně Lokomotivy v sezoně 2019/2020

311 bodů Anna Rylichová

264 bodů Kateřina Kozumplíková

236 Bailee Cottonová

174 Aneta Finková

90 Michaela Potočková

88 Tereza Šípová

Kádr Lokomotivy (podle abecedy)

Bailee Korelle Cottonová, Klára Drbohlavová, Aneta Finková, Hana Hajnová, Kristýna Herinková, Kristýna Holubcová, Štěpánka Ježková, Kateřina Kozumplíková, Tereza Králová, Michaela Potočková, Anna Rylichová, Eva Skutilová, Tereza Šípová, Markéta Šmahelová, Dominika Vašáková, Karolína Pera Votočková.