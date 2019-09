Česká republika měla reálné šance hned na tři tituly, ale jezdci neproměnili ani jednu. A řada z nich se navíc vrátila před závěrečným závodem mistrovství ČR s hodně poškozenými závodními speciály.

O titul v Junior Buggy přijel bojovat jičínský Jakub Novotný, loňský mistr s poměrně dobrou výchozí pozicí. Tentokrát si však prvenství nenechal vzít jeho největší soupeř Bart Van Der Putten. Za stříbrným Novotným skončila v celkovém pořadí Chantal Van Der Putten. Velice solidním výkonem se v Itálii opět prezentoval novopacký Ondřej Medlík, který dojel na šestém místě a přestože absolvoval jen polovinu závodů, skončil celkově jedenáctý.

Češi mají již několik let početní převahu v divizi Touring Autocross. Díky tomu, že si vedoucí Rus Matvey Furazhkin „odskočil“ v termínu předposledního závodu do rallykrosu, naskytla se velká příležitost získat titul pro Otakara Výborného. Chvíli to po dojezdu finále i vypadalo, že titul vybojoval, ale po jednom z incidentů, kdy přišel Furazhkin o kolo i vedení, podal Rus protest, který byl vyslyšen a v provizorním hodnocení je zatím mistrem on. Za ním se seřadili Výborný, Červený a Fejfar, pro kterého je letošní sezona, zejména díky technickým problémům, velkým zklamáním. V Itálii odstoupil již po trénincích kvůli závadě na motoru. Také v šestnáctistovkách to vypadalo na český triumf a obhajobu Petra Nikodéma.

Stejně jako v předposledním závodě ve Francii (osmý) se mu však nedařilo podle jeho představ ani v Maggioře (ve finále kvůli poruše převodovky ani neodstartoval – 10.), a tak si evropský titul vybojoval Francouz Vincent Mercier. Další dvě místa však patří českým zástupcům Nikodémovi a Vaňkovi.

Zato v divizi Super Buggy bylo již o mistru rozhodnuto, když se jím stal podesáté Bernd Stubbe. Za ním se však bojovalo o další pozice a k naší radosti si stříbro vybojoval Radek Jordák, v Maggioře třetí.

Do finále se zde dostala ve velké konkurenci hned pětice Čechů (vedle Jordáka i Horák, Keřka, Štětina a Antony). A tak jediným celkovým vítězstvím se Česká republika v sezoně 2019 prezentovala v Poháru národů. (pv, vlk)