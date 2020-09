Na startu novopackého závodu nechybí nejlepší domácí jezdci. Do Štikovské rokle navíc dorazí i přední evropští závodníci. I to ukazuje, jak obrovský je po závodech v letošní sezoně hlad.

Evropský šampionát byl totiž zrušen a z domácího seriálu se odjely pouze dva závody v Poříčí nad Sázavou a v Humpolci. Proto se organizátoři v Nové Pace mohou těšit z obrovského zájmu z řad jezdců. Do závodu bylo již s předstihem přihlášeno na 140 závodníků. „Bez nadsázky můžeme říct, že se u nás ve Štikovské rokli jede Evropa, co se týče obsazení v jednotlivých kategoriích,“ uvedl za organizační výbor Ladislav Tejchman. Mezi největší lákadla pro východočeské fanoušky bude samozřejmě už tradičně patřit domácí matador Václav Fejfar. Ten se bude chtít poprat o vítězství v kategorii Touring Autocross. V nabité konkurenci to však nebude mít vůbec lehké. Na startu nebudou chybět Výborný, Horčička, Bartoš a Musil, kteří mají také ty nejvyšší ambice.

„Konkurence je opravdu velmi silná. Je to i proto, že jezdci se už připravují na další rok a chtějí otestovat své vozy. Štikovská rokle je na to ideální,“ uvedl zkušený Fejfar, jenž by se na začátku nového roku měl zúčastnit i slavného Dakaru. V těchto dnech se však plně soustředí na autokros. „Jsme moc rádi alespoň za takový kalendář, jaký je. Těší mě, že se v Nové Pace jede,“ dodává borec z Lužan.

Na dnešní dopoledne jsou ve Štikovské rokli naplánovány tréninky, následovat budou rozjížďky, vše vyvrcholí v neděli odpoledne semifinálovými a finálovými jízdami.