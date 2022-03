Už samotný vstup do utkání vyšel lépe domácímu celku, který se poměrně rychle dostal do vedení 7:2. Jičín se však do konce první půle vrátil zpět do hry, kdy snížil na 11:13. I v druhém poločase však byl o něco lepší domácí Sokol, který si zaslouženě dokráčel pro výhru a zajistil si postup do play off. To letos bude bohužel bez Jičína. Ronal odehraje poslední zápas v základní části v sobotu od 18 hodin na palubovce pražské Dukly.