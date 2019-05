Letošní premiéru si odbyli Roman Jebavý starší, Jiří Stuchlík a Nikola Tužová. Pod výhru 7:2 se svými body podepsali Milan Stránský, Roman Jebavý, Hana Janatová, Nikola Tužová, Tomáš Nádvorník a čtyřhry Janatová – Tužová a Stránský – Petr Holda. V příštím kole se družstvo představí v klání dosud neporažených na půdě TK Lomnice nad Popelkou. Starší žactvo sehrálo v Královéhradecké krajské soutěži 1. třídy A svůj zápas na půdě favorita z Tenis-centra DTJ Hradec Králové E. Utkání bylo zcela v režii domácích, v dvouhrách získal jediný set Marek Šulc, a o čestný bod se tak zasloužily Tereza Kyselová s Ivanou Ježkovou, které porazily své soupeřky ze dvouher Hrdinovou s Hartmanovou 6:4 a 7:6. Celkově domácí zvítězili 8:1. Dalším soupeřem bude příští sobotu opět v Hradci Tennisový klub Eden A.

Radost nám udělali nejmladší tenisté v kategorii babytenisu, kteří v Memoriálu Zdeňka Kocmana - Královéhradecké soutěž skupiny B v okresním derby deklasovali TJ Lázně Bělohrad 6:0. Na dobrý výkon z minulého týdne navázal Petr Dlabola, premiérová výhry si pak připsali Jan Sláma, Eliška Drašarová, Eva Chrtková a páry Dlabola – Sláma a Drašarová – Monika Kyselová. V příštím kole sehraje družstvo domácí zápas proti Tenis-centru DTJ Hradec Králové E.

Neděle měla mít na programu dva zápasy. Protože byl zápas dorostu v Trutnově odložen kvůli nezpůsobilým dvorcům na 18. května, nastoupilo pouze mladší žactvo doma proti Tenis-centru DTJ Hradec Králové C v Královéhradeckém krajském přeboru. Tři body získali ve třech třísetových zápasech Matěj Kracík, Jan Řehořek a oba spolu ve čtyřhře. Ostatní hráči Zuzana Drábková, Ivana Ježková, Leoš Pavel a Štěpán Kracík na své soupeře nestačili. Celkově tak Tenis Nová Paka – Tenis-centrum DTJ Hradec Králové C 3:6. V příštím kole jede mladší žactvo do Rychnova nad Kněžnou k zápasu proti Nespin z. s. a dorost přivítá TC Jičín. (jb)