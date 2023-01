V tradičním ligovém šlágru šel Hradec v úvodu do vedení (17:11), které ovšem brněnský sok v závěrečné dvouminutovce první části smazal. V dalším průběhu bylo skóre poměrně vyrovnané, ale Lvice už ani jednou nevedly. Hostující tým nakonec zaslouženě zvítězil rozdílem deseti bodů.

„Bylo to pro nás velmi těžké utkání, což jsem ale dopředu očekávala, protože nám chybí na perimetru asi čtyři pět hráček. Takže tam nebyla možná větší rotace. Přesto jsem doufala, že zkušené hráčky budou mít den D a zadaří se jim. To se však bohužel úplně nestalo. Myslím si, že to nám trošku chybělo k lepšímu výkonu,“ řekla hradecká trenérka Romana Ptáčková.

Oslabení Sokoli dlouho drželi naději na vítězství, v závěru však úplně odpadli

„Zásadní bylo, že nám úplně vyhořel obranný doskok. Přitom jsem věřila, že v naší vyšší sestavě bychom mohly na doskoku dominovat, jenže to bylo přesně naopak. Za to jsme dostávaly zbytečné koše, což rozhodlo. A také naše mizerná střelba, nedaly jsme i spoustu situací zpod koše. Pak jsme neměly co nabídnout, čím se soupeři přiblížit,“ dodala Ptáčková.

Chance ŽBL – dohrávka 9. kola

Sokol Hradec Králové – KP Brno 60:70 (17:19, 32:37, 47:53). Body: Zeithammerová 19, Effangová 10, Velichová 10, Vojtíková 9, Hanušová 6, Bolardtová 2, Havrylchyková 2, Pokorná 2 – Malíková 19, Kar. Šotolová 18, Galíčková 17, Fadrhonsová 6, Hynková 5, Dudáčková 2, E. Kopecká 2, A. Kopecká 1. Rozhodčí: Ulrych, Pazourek, Kavan. Trojky: 2:6. Trestné hody: 16/8 – 16/12. Doskoky: 48:67. Fauly: 16:20. Pět osobních chyb: 1:0 (34. Bolardtová). Diváci: 167.